SGK Varsa 2500 5000 7500 10000 TL Hesaba yatıyor, Destekler geldi, Son Dakika

Son dakika yeni bir kredi kampanyası ile bankalar, duyuru paylaştı. 10000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredi kampanyasında 4 tane paket bulunuyor. 2500 5000 7500 10000 TL Kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız, bankalar üzerinden hızlı bir şekilde başvurunuzu oturduğunuz yerden yapabileceksiniz. Bankalardan kredi başvurusu yaptıktan sonra kredi notunuz ve banka kredi sicilinize göre bankalar bu değerlendirmeyi yapacaklar ve değerlendirme sonucunu sizlere bildirecekler. Kamu bankalarının başlatmış olduğu bu kampanyayı bazı özel bankalar ve faizsiz kredi veren katılım bankaları da başlattı. İhtiyaç kredisi kullanmak istediğiniz banka şubesinde hesabınız olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunu online internet bankacılığı üzerinden yapabileceksiniz.

Vakıfbank kredi kampanyası detayları paylaştı.

Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyorsanız veya emekliyseniz 10000 TL'ye kadar hemen hesabınıza kredi başvurusu yapabilirsiniz. Vakıfbank, hesabınız üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresiyle birlikte Vakıfbank mobil uygulamasına girerek buradan 10000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra onay alırsanız, banka size hangi faiz oranları ile birlikte ve Hangi kredi paketinden faydalandığınızı sizlere söyleyecektir. Onaylanan tutarı, isterseniz hemen Vakıfbank, hesabınıza aktarabileceksiniz.

Vakıfbank'ın yapmış olduğu bu kredi kampanyası ile birlikte diğer kamu bankaları olan Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden de işlem yaparak, 10000 TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyorsanız ve en az 6 aydır aynı işyerinde sigortanız yatıyor olması gerekli. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank, sizlere kredi onayı verecek ve onaylanan kredinizi düşük faiz oranlarıyla kullandıracaktır.

Garanti Bankası kredi başvurusu kampanyası

Kredi başvurusu yapmak isteyen müşterilerin özel bankalardan işlem yapmaları durumunda, Garanti Bankası düşük faiz oranlarıyla kredi vereceğini duyurdu. 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler belirli şartları uygun olması durumunda bu banka üzerinden hemen kredilerini kullanabilirler. Garanti Bankasının resmi internet sitesinden veya bankada hesabınız olması, online internet bankacılığı aracılığı ile birlikte Garanti Bankası, mobil uygulamasına girerek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Sigortalı olarak işyerinde çalışan kişilerin banka en az 3 aydır aynı işyerinde sigortasının yatmasını isteyecektir. Yeni işe başladıysanız kefille birlikte kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Finansbank kredi başvurusu kampanyası

Kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj atarak, Finansbank üzerinden on bin TL'ye kadar başvuru yapabiliyorsunuz. Cep telefonunuz üzerinden yapacağınız kredi başvuru sonucunda onay alırsanız, en yakın banka şubesinden kredinizi kullanabilirsiniz. Finansbank hesabı olan kişiler ise bankanın internet bankacılığına girerek, Finansbank, mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunabiliyor.