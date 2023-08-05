Emekli maaşlarına Temmuz ayında %25 oranında zam aldı. Bu zam, emeklilerin pek çoğunu memnun etmeye yetmedi. Emekli maaş zammı yeterli olmayınca yeniden bir zam yapılması gündeme geldi. Emekliler, maaşlarına yeniden zam yapılmasını beklerken müjdeli haber kamu bankalarından geldi.

Kamu bankaları, emeklilere özel kredi seçenekleri sunuyor. Kamu bankaları, düşük faizle kredi veriyor. Kredi tutarı, emekliler tarafından özgür bir şekilde belirlenebiliyor. Kamu bankaları, 70 bin TL’ye kadar olan ihtiyaç kredisini düşük faizle veriyor. Emekliler, kredi başvurularını son derece kolay bir şekilde yapabiliyor.

EMEKLİLER, 70 BİN TL KREDİ KULLANACAK

Kamu bankaları arasında bulunan Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından emeklilere özel kredi kampanyaları düzenleneceği belirtildi. Bankalar son zamanlarda kredi konusunda çok fazla istekli davranmıyor. Bu nedenle vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılayacak kredi bulmakta zorlanıyor. Kredi kullanmak isteyenler için en makul fırsatlar, kamu bankaları tarafından sunuluyor.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank, şartların zorlaştığı bir dönemde avantajlı kredi kampanyalarını duyurdu. İki banka da düşük faiz oranlarıyla 70 bin TL kredi verecek.

24 AY VADE FIRSATI SUNULUYOR

70 bin TL kredi kullananlar, 24 ay vade fırsatından yararlanacak. 70 bin TL’nin geri ödemesi, 110 bin-120 bin TL seviyesinde olacak.

Özel bankaların %5,5’a kadar çıkan faiz oranları karşısında kamu bankaları, cazip faiz seçenekleri sunuyor. Özel bankalarda 70 bin TL için 130 bin TL tutarında geri ödeme yapılıyor. Emekliler kredi tutarını 50 bin TL’ye kadar düşürerek 36 ay vade fırsatından yararlanabiliyor.

Emekliler, kredi başvurularını mobil bankacılık üzerinden yapabilir aynı zamanda internet şubesi üzerinden de başvuru yapılabilir. Başvurular yapıldıktan sonra kredi notuna ve gelir durumuna göre onaylanıyor. Kredi notu yeterli olmayanların başvurularının onaylanması mümkün olmuyor. Bu nedenle uygun kredi notu olanlar ve gelir durumu yeterli olanlar, kredi kullanabiliyor.