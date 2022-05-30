Bankalardan 10.000 TL almak isteyenlere Müjde! Bu banka sizlere gelir belgesiz 36 ay vadeli nakit veriyor. 10.000 TL almak isteyen kişiler banka şubelerine gitmeden SMS atarak da başvurularını gerçekleştirebilecek. Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar 10.000 TL'ye kadar kredi ödemesi almak istiyorsa SMS atması durumunda sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilecek ve kredi onayı alabilecek. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda işlemlerinizi gerçekleştirerek kredi kullanabiliyorsunuz. 18 yaşından büyük olmanız ve daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olmanız durumunda Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatılan bu kampanyaya katılabilir ve kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Başvuru yapmak kolay olacak...

Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı haber ile birlikte vatandaşların ihtiyaç kredisi kullanmaları durumunda 36 ay vadeli olarak işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceği yeni bir kredi kampanyası başlattı. 36 ay vadeye kadar alacağınız bu ihtiyaç kredilerinde banka şubelerine giderek Kredi kullanacak olan kişiler bir taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapabilecek.

10.000 TL onay alıp alamadığınızı merak ediyorsanız bankanın sms kredi servisine başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Sms ile başvuru yapmak isteyen vatandaşlar cep telefonlarının Mesaj kısmına girerek bireysel yazıp boşluk bırakıp kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp ve aylık gelirini yazarak bu mesajı 44 11 numarasına göndermesi durumunda ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunabilecektir.

44 11 numarasını atılan mesaj sizin kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapılarak 10 dakika içerisinde mesaj atılan cep telefonuna sonuç ile gelecektir. Onay almanız durumunda en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine giderek kredinizi Sadece kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte kullanabilirsiniz.

Gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar Bu bankada hesabı varsa Yapı Kredi Bankası mobil uygulamasına giriş yaparak internet bankacılığı kredisi kullanabiliyor. Banka kredi puanına göre faiz oranlarından yararlanacağınız ihtiyaç kredilerinde ihtiyaç kredisi sahibi olan vatandaşlar ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yaparak rahat bir nefes alıyor.