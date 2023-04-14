Emekliye Ziraat Bankası'ndan Yeni Ödeme Haberi, Banka Emekliye 100 bin TL Hemen Ödeme Verecek

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için gerçekleştirilen 100.000 TL emekli kredisi kampanyası ile birlikte nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşları uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri verileceği açıklandı ve banka şubelerine giderek bu işlemlerden faydalanacak olan tüm vatandaşlara uygun faizlerle krediler verileceği duyuruldu. Ziraat Bankası 100.000 TL emekli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli Kredi paketleri ile birlikte hızlı bir şekilde Kredi sonucu alabilecekler ve banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Ziraat Bankası bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen emeklilerin kendi banka şubeleri üzerinden almış oldukları emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştireceklerini ve emekli maaşı üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilecekleri bir kampanya hazırladı.

Ziraat Bankası emekli maaşı alan vatandaşlara 100.000 TL verirken 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak bu işlemleri gerçekleştiriyor. 100.000 TL bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin kredi puanı düşük olmaları durumunda da işlemleri hızlı bir şekilde yapılabilecek ve diledikleri zaman alacakları bu onaylı krediler ile birlikte de hesaplarına hızlı bir şekilde sonuç alabileceklerdir.

Ziraat Bankası emekli maaşı alan vatandaşlara 100.000 TL bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmaları halinde uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştiriyor. Ziraat Bankası emekli maaşı hesabınız üzerinden işlem yaparak 100.000 TL kredi kullanmak istiyorsanız banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte başvuru yapabilirsiniz.