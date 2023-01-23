Emekliye zam farkı müjdesi az evvel geldi, kimler alacak? Refah payı, 3600 ek gösterge 1.823 TL zam...

Refah payı, 3600 ek gösterge 1.823 TL zam... Emekliye zam farkı müjdesi az evvel geldi, kimler alacak? Zam oranı hem SSK hem Bağ-Kur hem memur emeklileri için refah payıyla yüzde 30’a çıkarıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylık ödemesi de 3 bin 500 liradan yüzde 57.14 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildi. Ayrıca memur emeklilerini yakından ilgilendiren ek gösterge düzenlemesi de yürürlüğe girdi. Şimdi de ödemeler için kollar sıvandı.

TAKVİM NASIL İLERLİYOR?

SSK emeklileri için zamlı maaş ödemeleri sürüyor. Ödemeler 26 Ocak’ta tamamlanacak. Bağ-Kur emeklileri için de zamlı maaş ödeme süreci bu hafta başlayacak. Başta esnaf olmak üzere Bağ-Kur emeklileri tahsis numarasının son rakamına göre ayın 25’i ile 28’i arasında yeni aylıklarını hesabında görülecek.

İKİ AYRI ÖDEME OLACAK

Memur emeklilerine ise çifte fark ödemesi göründü. Memur emeklileri ilk farkı yüzde 30 zam nedeniyle alacak. Kimi emekliler 1 aylık, kimileri 3 aylık zam farkı alacak. Aylıklarını her ay alanlara 1 aylık, 3’er aylıklar halinde alanlara ödeme dönemine göre 1, 2 ya da 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirecek.

EN AZ 1.823 TL ZAM FARKI

Yüzde 30 Ocak zammı en düşük memur emeklisi aylığını 6 bin 78 liradan 20 kuruştan 7 bin 901 lira 66 kuruşa çıktı. En düşük maaşta bin 823 lira 46 kuruşluk artış yaşandı. Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az bin 823 lira 46 kuruş tutarında zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 5 bin 470 lira ödeme yapılacak. Bu farkın bu ay içerisinde yatırılması bekleniyor. Ödeme tarihi için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çevrildi. Ödemeler en geç ay başında bekleniyor. Ancak daha önce de yapılabilecek.

EK GÖSTERGE ETKİSİ

Memur emeklilerine bir zam farkı da ek gösterge için ödenecek. Bu düzenlemeyle ek göstergesi 600 puan artan emeklilerin aylıklarında 260 lira artış oldu. Ek göstergenin 3000’den 3600’e çıkması, 25 yıl hizmeti olanların emekli aylığına 2 bin 115, 30 yıl hizmeti olanlara ise 2 bin 240 lira seviyesinde artış getirdi. Ek göstergenin 2200’den 3600’e yükselmesinin emekli aylıklarına etkisi ise 25 yıl hizmeti olanlarda 2 bin 463, 30 yıl hizmeti olanlarda 2 bin 587 lira oldu.

15 GÜNLÜK FARK YATIRILACAK

Düzenleme 15 Ocak itibariyle yürürlüğe girdiği için halen emekli olanların ek gösterge artışı nedeniyle fark alacağı oluştu. Maaşını aylık alan memur emeklileri 15 günlük ek gösterge farkı alacak. Bu kişiler Şubat’ta yeni göstergeye hesaplanan tam aylıklarını hesabında görürken, 15 günlük farklarının da bu tarihte ödenmesi bekleniyor.

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