350.000 TL’lik en ucuz Renault modeli piyasaya sunuldu! Vatandaşlar bayilere akın etti! Yok satar!

Vatandaşlar bayilere akın etti! Yok satar! 350.000 TL’lik en ucuz Renault modeli piyasaya sunuldu! Araba hayali kuran kişiler 350 bin TL’lik sıfır model araba artık satın alınabilecek. Araba hayali kuranlar 2023 senesinde bu hayale kavuşacak.

2023’te Uygun Araba

2023 senesiyle tüm gözler otomobil dünyasında yaşanacak olan fiyatlara dönmüştür. 2022 senesinde otomobil piyasası vatandaşlar için hiç iç açıcı değildir. Ancak hem alıcılar hem de otomobil sektörünün yöneticileri otomobil piyasasında 2023 senesi için umutlu olduklarını açıkladır. Buradaki ilk hamleyi Renault yaptı. Renault Kwid modeli uygun fiyatlı olarak piyasaya sunulacaktı.

Renault Yüzleri Güldürdü

Renault’un her modeli oldukça sevilerek kullanılıyordu. Ancak Renault Kwidmodelinin en büyük farkı uygun fiyata piyasaya sunulmasıydı. Dışarıdan bakıldığı zaman oldukça modern bir tasarıma sahiptir. Fiyatı ise bu güzel tasarımın yanında oldukça azdır. Şu an Hindistan ya da Asya bölgelerinde sıklıkla kullanılmaya başlayan bu model Türkiye’de ise bu yılın ikinci yarısında satışa çıkması düşünülüyor. Renault Kwid söylenen iddialara göre Türkiye’de çok daha uygun fiyata satışa çıkacak. Şu an eklenen KDV ve ÖTV fiyatlarıyla birlikte bu modern tasarım arabasının 325 bin TL olacağı da söyleniyor. Hatta bu sene piyasaya sunulacak olan en ucuz araba olarak söylenmektedir. Anca yetkililer tarafından resmi bir açıklama gelmedi.

