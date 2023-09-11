6 aylık enflasyon rakamı üzerinden her yılbaşı TÜİK tarafından açıklanan veriler doğrultusunda emekli maaş zammı yapılıyor. Emekliye ara zam gelir mi? sorusu gündemde sıcaklığını korumaya devam ederken asgari ücret zammına yönelik yeni bir haber Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.

Temmuz ayında uygulanan emekli zammı iyileştirme bekliyor. Milyonlarca emeklinin geçim sıkıntısına düştüğü zamlar artarken yapılan emekli maaş artışının günden güne eridiği bir dönemde Ocak ayı öncesi bir iyileştirme yapılır mı? sorusu yanıt buldu.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Ünlü ekonomist Muhammed Bayram emekli zammına yönelik yılın ikinci 6. ayına dikkat çekerek: “Temmuz ve Ağustos enflasyon rakamları belli oldu. İlk ay %9,49 iken ikinci ay %9,09 olarak açıklandı. Kümülatif olarak bakıldığında toplamda 19.52'lik bir fark oluştu. Eylül ayı enflasyon rakamları gelecek ayın 3'ü itibariyle açıklanacak. Ancak Eylül ayında da en düşük enflasyon rakamına %7'ler civarında olacağını öngörüyoruz” ifadesini kullandı.

“EKİM AYINDA ARA ZAM BEKLİYORUZ”

Ekonomist Muhammet Bayram sözlerinde “Ekim ayında ara zam bekliyoruz” ifadesi yer alıyordu. “Ancak nihai zam Ocak ayında yani yılbaşında gerçekleşecek. Bunu bilmek gerek” ekledi. Ekonomist sözlerinde ara zammın ne kadar olacağına da değindi. “Eğer Ekim ayında ara zam gerçekleşirse %20'lik bir zam söz konusu olacaktır” ifadesini kullandı.

BAKAN ŞİMŞEK “ALIM GÜCÜNÜ ARTIRMANIN TEK ÇARESİ…”

Ekonomist Muhammed Bayram'ın ara zamma yönelik olumlu sinyallerinin arka planında Bakan Şimşek yeni bir açıklamada bulundu: “Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacaktır” dedi. Bakan Şimşek: “Enflasyona ezdirilmeyecek, dar kesimin alım gücünü kalıcı şekilde arttırılmasının tek yolu var. O da enflasyonu tek haneye düşürmektir” diyerek sözlerini tamamladı.