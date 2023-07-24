Emekli vatandaşlar için sevindirici haberler geldi! TBMM'nin çıkardığı EYT yasası ile birlikte erken emeklilik hakkını elde eden yaklaşık 5 milyon vatandaşın sayısıyla birlikte emekli sayısı 16 milyona yükseldi. Emekli maaşı alan vatandaşlar, bankalar için potansiyel müşteri haline dönüştü ve bu durum bankalar arasında büyük bir rekabetin başlamasına neden oldu.

Mart ayında yürürlüğe giren EYT yasası ile birlikte promosyon ücretleri önemli ölçüde arttı. Özel bankalar, emeklilere yüksek promosyonlar sunabilmek adına düğmeye bastı ve promosyon miktarları 10.000 TL'ye kadar yükseldi. Ayrıca, temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zam, bankalar arasındaki yarışı daha da kızıştırdı.

Kamu bankaları da emeklilere yönelik promosyon kampanyalarında rekabete katıldılar. Temmuz 2023 maaş zammı sonrasında kamu bankaları, emekli vatandaşlara 5000 TL ile 7000 TL arasında promosyon ödemesi yapmaya başladı. Ayrıca, düşük faizli emekli kredisi kampanyaları da emeklilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Emekli promosyonu ödemeleri, emeklilerin maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşıyarak ve 3 yıllığına maaş taahhüdü vererek gerçekleşiyor. Başvurular onaylandıktan sonra promosyon ödemeleri doğrudan IBAN numarasına yapılmaktadır, böylece emeklilerin banka şubesine gitmelerine gerek kalmadan hızlı ve kolay bir şekilde ödemeleri alabilmeleri sağlanmaktadır.

Özel bankalar, ek kampanyalarla emeklilere ekstra avantajlar sunarken, kamu bankaları da düşük faizli emekli kredisi imkanları ile dikkat çekiyor. Emekli vatandaşlar, bu promosyon ve kredi kampanyaları sayesinde maddi açıdan rahatlama ve daha iyi bir yaşam sürme fırsatı elde ediyorlar.