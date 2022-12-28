Emekliye yılbaşı parası yattı! Son dakika açıklama sabah 8.30'da duyuruldu

Emekli maaş alan vatandaşlar, yılbaşı parası almak istiyorlarsa, 8 30 da yapılan duyuru ile birlikte kamu bankaları tarafından verilecek olan 25 bin TL nakit kampanyasına katılabilir. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularını gerçekleştirmek için Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz maaş müşterisi olan kişiler nakit ihtiyacı olmaları durumunda başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Emekli maaşı olan tüm vatandaşlar, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek hızlı birşekilde işlemlerine bu banka üzerinden yapabilmektedir.

EMEKLİYE YILBAŞI PARASI

Emekliye yılbaşı parası ihtiyacı olan tüm vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri kampanyalar dahilinde kredi ödemeleri 36 ay vadeli olarak ödenecektir. Emekli maaş hesabı üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri hızlı birşekilde verilecek ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak, hızlı bir şekilde kullandırılmaktadır.

BAŞVURU YAPMAK BASİT!

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit ihtiyacı olup, başvurularını gerçekleştirmek isteyen emekliler, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedirler. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden de işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalara hemen aynı gün içinde kredi ödemesi verilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verirken, hesabı olan vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda internet bankacılığı uygulamaları üzerinden nakit ödemeler verilmektedir.

25000 TL KREDİ

Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan vatandaşlar 25 bin TL gelir belgesiz kredi kullanabilir. Başvurularınızı gerçekleştirdikten sonra onay almış, tutar kadar size kredi ödemesi yapılırken, 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturmanıza izin verilmektedir. Kredi taksitlerini, eğer ilk taksit ödemesinde yapmak istemiyorsanız, 3 ay ertelemeli olarak da yapabilir veya kredi ödemelerinizi de 3 ayda 1 yaparak bu şekilde de ödeme tablosu oluşturabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve HALKbankın resmi internet sitesine giriş yaparak, kampanya detayları hakkında bilgiler alınabilir.