Tarım kredi markette yılbaşı lokumu! Bebek bezi, 30'lu koli yumurta, 5 LT ayçiçek yağı, pirinç, çay, un fiyatları dipte!

Bebek bezi, 30'lu koli yumurta, 5 LT ayçiçek yağı, pirinç, çay, un fiyatları dipte! Tarım kredi markette yılbaşı lokumu! Tarım Kredi ile bundan sonra market indirimlerinden yararlanmaya başlayabilirsiniz. Tarım Kredi market indirimleri ile birçok ürünlerde indirimler geldi. Prinç, çay, un, tavuk, koli yumurta, 5 LT gibi birçok ürün gruplarında sevindiren indirimler yapıldı. Böylelikle vatandaşlar mutfak masraflarını daha makul şekilde giderme şansına sahip olacak. Mutfaklarınızda bundan sonra istediğiniz ürünleri daha ekonomik düzeyde satın alabilme şansına sahip olabilirsiniz.

Uygun fiyatlı bir alışveriş isteyenlere yönelik markette pek çok ürün gruplarında hoşa giden lezzetler tüm hızıyla sunmaya devam ediliyor.

Tarım Kredi Market İndirimlerinde Sevindiren İndirimlere Başlandı!

Tarım Kredi market indirimlerinde sevindiren indirimler başladı. Tarım Kredi Market Kampanyaları sayesinde ürünleri daha hesaplı şekilde alabileceksiniz. Böylelikle mutfaklarınızın olmazsa olmaz ürünlerini daha da karlı fiyatlarla satın alma şansına sahip olacaksınız. O halde hemen Tarım Kredi Market’e gelerek indirimlerinden yararlanmaya başlayın.

Geniş bir ürün yelpazesi ile müşterilerini her daim mutlu etmeyi başaran Tarım Kredi Market, ayçiçek yağı, çay, un gibi ürünlerde mutlu edecek indirim fırsatıyla karşınıza çıkıyor. Böylelikle daha tasarruflu şekilde ürünleri satın alma şansına sahip olabileceksiniz. Tarım Kredi Market gıda ürünleri indirimi için göz atın.

Bebek Bezi, 30'lu Koli Yumurta, 5 LT Ayçiçek Yağı, Pirinç, Çay, Un Fiyatları

30'lu yumurta: 59,95 TL Tarım Kredi Birlik 1000 gr Siyez Unu: 27 TL Tarım Kredi Birlik 1 kg Un: 13 TL TMO 5 LT Ayçiçek Yağı : 135 TL Tarım Kredi Birlik 1 kg Koçbaşı Nohut: 36,50 TL Tarım Kredi Birlik 1 kg Kırmızı Mercimek: 30 TL Siyah Zeytin Tarım Kredi tutarı: 34.90 TL Domates Salçası: 36 TL Arkadaşlık Neden Biter, Arkadaşlığı Öldüren Şeyler Nelerdir? Yarım Yağlı Süt : 14.75 TL Yağlı Süt : 15.50 TL Makarna çeşitleri : 9.90 TL Patlatmalık Mısır : 17.90 TL Buğday Un: 24.90 TL Çorum Mantısı: 19.90 TL Tombul Ev Tarhanası : 48,90 TL Dana Kuzu Köfte: 47,50 TL Kangal Sucuk: 199,00 TL Tavuk But : 31,90 TL

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