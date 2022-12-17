Bu akşam sonrasında hesaplarınızı kontrol edin ve nakit alıp almadığınızı öğrenin! Bankadan duyuru yapıldı!

Denizbank ve Akbank tarafından yapılan duyuruda, nakit ihtiyacı olup, nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar, daha önce başvurularını gerçekleştirip, olumlu yanıt alamadılar ise kredi başvurularını artık şubelere gitmeden de ihtiyaç kredisi olarak internet üzerinden olabilecek.

Denizbank ve Akbank üzerinden başlatılan kampanyalarda, nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için gerçekleştirilecek olan kredi kampanyasında 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi ödemeleri, sizlere hızlı bir şekilde verilecektir.

Denizbank ve Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar için belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılacaktır.

BAŞVURU

Başvuru yapmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, işlemlerinizi kolay birşekilde gerçekleştirebilirsiniz. Denizbank ve Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, cep telefonları üzerinden mesaj atmadan önce kredi puanının 1400 ve üzerinde olmasını da bilmesi gerekiyor.

Denizbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar cep telefonları üzerinden kredim TC kimlik ve doğum tarihini yazarak, 32 80 numarasına gönderebilir.

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu, cep telefonunuz üzerinden SMS ile yapmak istiyorsanız, kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderebilirler.

Her iki banka tarafından da yapılan başvurular sonrasında kredi ödemeleri alacak olan vatandaşlara bankalar, belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemelerini hızlı birşekilde hesaplarına yatırarak hemen aynı gün içinde kullanmalarına da olanak sağlamaktadır.

Denizbank ve Akbank, üzerinde hesabı olan vatandaşlar, bankanın uygun faiz oranları ile birlikte kredilerine, ayrıca mobil uygulamalar üzerinden de hızlı bir şekilde yapabilmektedir.