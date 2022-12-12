Emekliye yılbaşı parası! Cumhurbaşkanı onay verdi, Bankalar dağıtacak

Emekli maaşı alan vatandaşlar devlet destekli olarak Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden yılbaşı parası olabilecek. Kamu bankaları üzerinden yapacağınız işlemlerde nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara kamu bankaları tarafından ihtiyaç kredisi ödemeleri 50000 TL'ye kadar devlet destekli, faiz oranlarından yararlanılarak verilecektir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşların öncelikli olarak alabilecekleri bu kampanyaları katılabilecekleri kampanyalar hemen aynı gün içinde sonuçlanarak 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi gerçekleştirilecektir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, emekli maaş alan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyalarda 50000 TL'ye kadar vereceği kredilerde daha önce kredi kullansalar bile düşük faiz olarak ihtiyaç kredisi ödemelerini gerçekleştireceğini açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirecek olan emeklilere devlet destekli olarak kredi ödemesi verecek.

CUMHURBAŞKANI ONAYLADI!

Geçen hafta bir televizyon programına konuk olan Cumhurbaşkanı, emekliler için kamu bankaları tarafından kredi musluklarının açılacağını açıklamıştı. Bu açıklama sonrasında nakit ihtiyacı olan vatandaşları, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, başta olmak üzere devlet destekli olarak kredi imkanları sağlanacağı duyuruldu. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yapmış olduğu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan tüm emeklilere uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştireceğini açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yaptığı kredi kampanyasında, emekli maaşını kendi bankasından adam, vatandaşlara 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ve dileyen vatandaşlara da ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli yılbaşı kredisi kullandıracak.