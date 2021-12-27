Emekliye Yılbaşı İkramiyesi Verilecek Mi? Peki Yılbaşı İkramiyesi Kimlere Verilecek?

Emekli vatandaşlara yönelik yılbaşı ikramiyesi olarak 1.100 TL verilmesine ilişkin talepler, artmış durumdadır. Yılda iki defa olmak üzere her dini bayramda emeklilere şartsız olarak verilen ikramiyelere, yılbaşı ikramiyesinin de eklenmesi konuşulmaktadır. Milyonlarca emeklinin ikramiye konusunda yoğun bir şekilde talep etmeleri, yılbaşı ikramiyesi hakkında bazı görüşmelerin yapılmasını sağladı. İşte bu konuda emeklilere yılbaşında 1.100 TL ikramiye konusundaki detaylar…

Türkiye’de yaşayan emekliler için her yıl dini bayramlarda iki defalık verilen 1.100 TL emekli ikramiyeleri uygulamasına bir yeni ikramiyenin daha eklenmesi gündeme gelmiştir. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda emekliler için doğrudan verilen ikramiye ödemeleri, özellikle dar ve de orta gelir grubunda bulunan emekli vatandaşların bayram harcama ve masraflarına destek sağlanmış olmaktadır. 2022’ye az bir zaman kala, emeklilerin büyük bir kısmı yeni yılda ikramiye verilmesine ilişkin talepleri giderek daha da fazla dile getirmektedir. Geçmiş dönemlerde 1.000 TL’lik verilen emekli ikramiyelerinde yapılan yeni düzenleme, ikramiyelerin 1.100 TL’ye çıkarılmasını sağlamıştı. Şimdi de emekli vatandaşların talebi bu ikramiyelere yılbaşı ödemesinin de eklenmesi şeklinde gelmektedir.

Emekli İkramiyeleri İçin AK Parti’den Açıklama!

Türkiye’de emekliler için her dini bayram öncesi, emekli vatandaşların hesaplarına 1.000 TL olarak verilen ikramiyelerin, yeni yılda artış göstererek 1.100 TL olmasına yönelik açıklama AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gelmişti. Söz konusu bu açıklamanın ardından ise çok sayıda vatandaş, emekli ikramiye uygulamasının kapsamının genişletilmesini talep etmeye başlamıştır.

Dini bayram ikramiyelerinin dışında yılbaşında da emekliler için 1.100 TL ikramiye ödemelerinin yapılmasına yönelik talepler de bu konuda devam etmektedir. Ancak ikramiye konusuna ilişkin hükümet tarafından başka bir açıklama yapılmadı. Yeni yıla çok az bir süre kala, emeklilere özel olarak yılbaşı ikramiyesi verilip verilmeyeceği de büyük bir merak konusu olarak ele alınmaktadır. Şu an gündemde böyle bir uygulama hakkında çalışma yapılmadığı ise bilinmektedir.

Yılbaşı İkramiyesini Kimler Alacak?

Emekli vatandaşların yanında birçok kesime uygulanan ikramiye ödemelerine yılbaşı ikramiyesinin de eklenmesi talepler arasında yer almaktadır. Hali hazırda yalnızca dini bayramlarda verilen ikramiye ödemeleri, yeni yılda da nakit desteği talebi ile gündeme gelmektedir. Ancak konuya ilişkin resmi makamlardan açıklama yapılmadı.