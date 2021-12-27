Halkbank'tan İki Kampanya! Son Dakika Açıklaması Hızlı ve Mini Kredi Sunuyor!

Halkbank tarafından verilen hızlı kredi nedir? Halkbank’ın mini kredisi nedir? Kredi ödemeleri nasıl olacak? Kredilerin faiz oranları ne olacak? Son günlerde ülke genelinde yaşanan fiyat artışları ve ekonomik bunalım, vatandaşların sıkıntılı bir süreç yaşamasına neden olmakta ve bu durumda vatandaşların bankaların kampanyalarını yakından takip etmelerine ve araştırmalarına neden olmaktadır. Nakit sıkıntısı içinde olan vatandaşlar ise özellikle bankaların sunduğu çeşitli özellikteki ihtiyaç kredilerine yönelmektedir.

Bu kapsamda vatandaşlar için en avantajlı ve en hızlı krediler, büyük bir ilgi görmektedir. Kampanyaları ile vatandaşa destek olmaya devam eden Halkbank, iki önemli kampanya duyurusunda bulundu. Banka acil ihtiyaçlar için hızlı ve mini kredi kampanyası duyuruldu.

Halkbank’ın Hızlı ve Mini Kredisi Nedir?

Kamu bankası olan Halkbank tarafından duyurulan ihtiyaç kredi ürünlerinin detayları çok yakından takip edilmektedir. Acil olarak nakit paraya ihtiyaç duyan kişiler için çok farklı ürünler bulunmaktadır. Halkbank ise sunduğu son kampanyalar ile hızlı ve mini kredilerini resmi internet sitesi üzerinden resmen açıklanmıştır.

Halkbank tarafından sunulan kredi mini; 5 Bin TL’ye kadar olan tutardaki nakit ihtiyaçlar için zaman kaybetmeden başvuru işlemlerine başlama imkanı sunmaktadır. Mini kredi ile aylık olarak %1,60 faiz oranı sunulmaktadır. Kredi vadeleri ise rahat ödeme imkanı sunmaktadır, ödemeler de bütçeye uygun bir planda sunularak 10 aylık vade seçeneği ile kullanılabilmektedir.

Halkbank’ın sunduğu bir diğer ürün ise hızlı kredidir. Bu kredide bireysel ihtiyaçların karşılanması için sunulmaktadır ve ihtiyaçlara yönelik olarak 10.000 TL'ye varan tutarda 36 aylık vade seçeneği sunulmaktadır. Kredi başvuruları Halkbank araçlarından olan “Bireysel İnternet Şubesi; Dialog; Mobil Bankacılık ve de Web Sitesi” üzerinden yapılabilmektedir. Kredi onayı alındıktan sonra ise onaylı krediyi Bireysel İnternet Şubesi aracılığı kullanarak ya da Mobil Şube ve Dialog üzerinden de anında kullanılabilmektedir.

Mini Kredi Tutarı ve Ödemeler Nasıl Yapılır?

Halkbank tarafından sunulan mini kredi 5.000 TL’ye kadar olan tutarda verilebilmektedir. Kredi için aylık %1,60 faiz oranı uygulanmaktadır. Mini Kredi ile ödemeler; aylık eşit taksit miktarı, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli ve de serbest ödemeli olarak yapılabilmektedir.