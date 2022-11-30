Emekliye yılbaşı ikramiyesi sürprizi 3000 TL olacak erken yatacak!

3000 TL olacak erken yatacak! Emekliye yılbaşı ikramiyesi sürprizi Emekliler son günlerde müjde üstüne müjde alıyor. Yılbaşının yaklaşması ile birlikte emeklilere yeni bir müjde daha geldi. Bu müjde emeklilerin hesabına ikramiye yatacağı müjdesi! Emekliler aldıkları maaşların her geçen gün enflasyon karşısında erimesi sebebiyle maddi olarak sıkıntı yaşamaktadır. Yaşanan bu sıkıntı sebebiyle emeklilerin yaşam şartlarını düzeltmek için bazı düzenlemeler yapılmaya başlandı. Emekli maaşlarında düzenleme yapılması, yılın belli döneminde enflasyon oranına göre artış sağlanması gibi durumlar emeklilerin biraz da olsun rahatlamasını sağlamaktadır.

Emekli İkramiyesi ve Zamlı maaş ikili Sürpriz!

Emekliler aldıkları maaşla kısıtlı bir yaşam sürmeye çalışıyor. Emeklilerin maaşlarında düzenleme yapılması zorunlu hale geldiği için bu konuda birçok yeni gelişme yaşandı. Bu gelişmeler gün gün açıklanmaya devam ediyor. Emekliler için yapılan düzenlemelerden biri emekli maaşlarına yapılacak olan zammın belirlenmesi oldu. Maaşlara zam yapılacağı belirlenmiş olsa da zam oranları ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Emeklilerin zamlı maaşını yeni yılda almaya başlayacağı belirtildi.

Emekliler için düşünülen yeni bir sürpriz de emeklilere yılın belli dönemlerinde verilen ikramiyenin yılbaşında da yapılacağının açıklanması. En son ramazan ve kurban bayramında yapılan bu ikramiye ödemelerinin yılbaşında da yapılıyor olması emekliler için çok iyi bir haber oldu.

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