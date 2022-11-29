Emekli maaşı alan emekliler dikkat! Son 7 günde başvuru yapılması gerekiyor! Sabah itibari ile başladı!

Emekli maaşı alan emekli vatandaşların dikkat etmesi gereken süreç başladı. Buna göre 7 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor. Kaçırmamak için sabah itibari ile hesaplarınıza bakın ve başvuru yapın!

Emekli vatandaşların, kendi banka hesapları Yada emekli maaş hesapları üzerinden yapabileceği başvuru adamlarının hemen sonrasında nakit olarak kullanabilecekleri bir kredi limiti kendilerine verilecektir. Özellikle başvuru yapmadan önce çeşitli nakit ödeme ve kredi kampanyalarını göz atmanız tavsiye edilirken Garanti ve Yapı Kredi bankası tarafından sunulan bu avantajlı kampanyada yalnızca 7 gün süreniz bulunuyor!

Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası Özellikle bu iki banka tarafından resmi internet siteleri üzerinden sunulmuş olan başvuru süreçleri ve duyuru sonrasında emekli vatandaşlar banka kredi notu ve benzeri gibi detayları ile ilgili internet üzerinden araştırmalara başlamıştır. Ancak bu şekilde detaylara girmenize gerek kalmadan, yalnızca bu bankaların mobil uygulamasına giriş yapabilir 100.000 TL tutarındaki nakit ödeme kredisini hemen başvuru süreçlerini alabilirler. Dolayısıyla kısa zaman içerisinde bankalar tarafından yapılacak olan denetleme ve inceleme süreci sonunda yani aslında 5 dakika gibi bir zaman sonrasında emekli vatandaşların başvurularına olumlu ya da olumsuz şekilde cevap dönülür.

100.000 TL tutarındaki emekli maaş hesapları üzerinden alınacak olan kredi kapsamında olumlu yanıt aldıysanız, bankaya gitmeden hemen banka hesaplarımıza 100.000 TL tutarındaki ödemeyi aktarabilirsiniz. Üstelik geri ödeme seçeneklerinde 24 aya varan vade seçeneklerini kullanarak bütçeniz olabildiğince rahat tutabilirsiniz.