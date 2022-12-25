Emekliye Yılbaşı İkramiyesi Ödemesi Verilecek mi? Son Karar Açıklandı

Emekliye Yılbaşı İkramiyesi! Emeklilere sadece ramazan ve bayram aylarına kadar sigorta primi yani ikramiye ödenmektedir. Yılın başında ödenecek bir ikramiye yok. Ancak her iki bayramda da ödenecek olan primler garantide. Onlar kesinlikle yatırılacak. 2023 yılında Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihleri ​​arasında kutlanacaktır. Bu nedenle ilk ikramiyenin 2023 Nisanda ilk haftada ödenmesi düşünülüyor.

Kurban Bayramı 28 Haziran - 1 Temmuz 2023 tarihleri ​​arasında kutlanacak. İkinci ikramiye ödemesi Haziran ayında yapılır. Tanesi 1.100'er lira olmak üzere 2.200 lira alan emekli, Ramazan ve Kurban Bayramı boyunca bu maaş miktarını artırmak zorunda kalacak. Beklenen maaş iyileştirmelerinin ardından ikramiye artışının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Sosyal Güvenlik yardımları, maluliyet, ölüm ve sürekli maluliyet hak sahiplerine ödenir. Ayrıca aylık, SSK’dan; Şehit ailelerine, gazilere, gazilere, güvenlik personeline, kahraman sporculara, terörden etkilenen sivillere ve diğer hak sahiplerine verilecektir.

Emeklilere ödenen ikramiye kesintiye tabi değildir. Ayrıca emeklinin borcu olsa dahi bu ödemeler kesilemez. İkramiyeden faydalanabilmek amacıyla “ödeme tarihinde gelir ve emekli maaşı alınmış olması” şartlarının sağlanması gerekmektedir. Bu cümle "bayramlarda" şeklinde değiştirilmiştir.

Emeklilerin ikramiyesi yılbaşında da verilebilir denmişti. Fakat bu tür ikramiyeler için maalesef bir karar çıkmadı. Yılbaşı ikramiyesi almak için ümitlenen emeklilerin hayalleri suya düştü. Bu yüzden emekliler bayramda yatacak olan bayram ikramiyesini bekliyor. Bayram ikramiyelerinin de yatacağı tarih şuanda belli değil.

EMEKLİLERE ÖDEMELER OLACAK

Emekli maaşlarını alan kişiler yılbaşı kredisi alabilecekler. Bankalar bu yıl emeklilere özel kampanyalar yapmaya devam ediyor. Emekli maaş hesaplarınız üzerinden yılbaşı kredisi almak istiyorsanız, başvurunuzu yapacağınız bankalar Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank olarak bilinmektedir. Sizlerde bu bankalar üzerinden emekli ödemesi alabilir ve nakit ihtiyacınızı bu şekilde giderebilirsiniz.