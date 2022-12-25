Ekmeğe Yeni Yıl Zammı Ortalığı Karıştırdı! Ekmek 5 TL mi Olacak?

Yeni yılın gelmesi ile beraber asgari ücret rakamında yaşanan artış farklı sektörlere yönelik ürün fiyatlarının da artışını da tetikliyor. İstanbul Ticaret Odası tarafından henüz net olmayan bilgiye göre ekmeğin kilogram fiyatı üzerinde yeni bir uygulanma kararına varıldığı söyleniyor. Yapılacak yeni zammın %28,9 oranında gerçekleşme ihtimali üzerinde duruluyor. Böyle bir durumla karşılaşırsa ekmeğin kilo fiyatı 25 TL'ye ulaşmış olacak. Hali hazırda şu anda satışı yapılan 200 gramlık ekmek 5 TL'ye ulaşılmış olacak. 1 Ocak tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi beklenen karar sonrası 240 gramlık ekmeğin 6 TL'den satışını yapılabilmesi mümkün hale gelecek. İstanbul Ticaret Odası dün yapılan bir meclis toplantısı sonrasında ekmeğe zam gelme kararını dile getirmişti.

1 Ocak tarihi itibariyle İstanbul'da ekmeğin kilogram fiyatı üzerine uygulanacak zam sonrasında şu anda 260 gramlık ekmek 5 TL'den satılırken 200 gramlık ekmek 5 TL'den satılmaya başlanacak. Tarih olarak 1 Ocağa dikkat çekildi. 1 Ocak 2023'ten sonra ekmeğin 5 TL'den satılmaya devam edileceği söyleniyor. Öte yandan paylaşılan habere göre İstanbul Ticaret Odasının meclisten çıkması beklenen zam kararına yönelik sürecin değerlendirmede olduğu uygun görüldüğünde beşli komisyon yapılarak net bir karara varılacağı söyleniyor.

Ticaret Bakanlığı VETO Verdi!

Konu üzerine kurumlar tarafından kesin bir açıklama paylaşılmazken alınan belgeye göre Ticaret Bakanlığının bu zam kararına red yanıtı verdiği de söyleniyor. Öte yandan Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından fırıncılara yönelik satışı yapılan onun fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmazsa 2023 yılının Haziran ayına kadar yeni bir zam olmayacağı da söyleniyor. Ekmeğe olası bir zam sonrası kilogram fiyatının 25 TL'yi geçmeyeceği bildirilirken İstanbul'daki bazı fırıncıların ekmeğin gramajını düşürerek yine 5 TL'den satacakları bazılarının ise 240 gramını 6 TL'den satacağı sunacakları söylentiler arasındaydı.

Ekmeğin Zaman İçindeki Yükselişi!

Fırıncılar aslında bu zam teklifini Ağustos ayında İstanbul Ticaret Odasının meclisine sunmuşlardı. Ardından İTO seçimleri yapıldı. Dün itibariyle bu karar alındığı söyleniyor. Ekmeğe yönelik yapılan geçtiğimiz yıl başlatılan zamlarla ilgili 2021 yılının Mayıs ayında 1,75 TL'ye olan ekmek 2022'nin Mayıs ayından sonra 4 TL ile 4,30 TL arasında satılmaya başlandı. Enflasyonun bunda payı büyüktü. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında 1.75 olan ekmek önce 2 TL'ye çıkarıldı. 2021'in yaz ayının sonlarına doğru 2.5TL'ye ulaştı. 2021'in Kasım ayında ise 2,5 TL olan rakam 3 TL'ye çıkarıldı. Yavaş yavaş 3.5 TL'ye ulaştı. 2022'nin Mayıs ayına gelindiğinde ise bu rakam 4 TL ve 4,5 TL'ye kadar çıktı. Bazı illerde 4,5 TL ile 4,75 TL'ye kadar ulaştı.