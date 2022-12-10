Emekliye yılbaşı ikramiyesi kıvamında ödeme geldi! 3500, 4000, 4500 TL maaşı olanlar sevinçten uçtu!

3500, 4000, 4500 TL maaşı olanlar sevinçten uçtu! Emekliye yılbaşı ikramiyesi kıvamında ödeme geldi! Öte yandan emekliler maaş zammının belli olmasıyla birlikte yeni zamlı promosyon ücretlerine de kavuşmuş olacak. Ocak 2023 sonrası promosyon ücretlerinin 15 bin TL civarına dayanması bekleniyor. Bankaların yeni teklifleri bu kapsamda belirleyici olacak.

13.6 milyon emekli için yeni bir promosyon dönemi başlıyor. Emekliler için yılbaşı ikramiyesi tadında bir promosyon ödemesi için geri sayım başladı. Emeklileri yeni yılda maaş zammıyla birlikte promosyon zammı da bekliyor. Emekliye ödenecek promosyon tutarlarının 15 bin TL bandına çıkabileceği ise sık sık gündeme getirilen konular arasında yer aldı.

ZAMLI MAAŞLAR İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

13 milyondan fazla emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam tutarını heyecanla beklemeye başladı.

PROMOSYON DA ARTACAK

Emekliler maaş zammının belli olmasının hemen ardından bankaların yeni zamlı promosyon ücretlerini de alabilecek.

OCAK'TA PEŞ PEŞE MÜJDE!

Bankaların yeni teklifleri bu kapsamda belirleyici olacak. Ocak 2023 sonrası promosyon ücretlerinin 15 bin TL civarına dayanması bekleniyor.

SON 23 GÜN...

Emekliye yılbaşı ikramiyesi kıvamında ödemelerin başlaması için geri sayım sürüyor. Ödemeler 3 Ocak tarihinden sonra hesaplara geçecek.

7.500 TL CİVARINDA...

Şu an en güncel sonuçlara göre en yüksek emekli promosyonu 7.500-8.000 TL civarında yer alıyor.

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