Citroen'den rakiplerine hodri meydan! Bu modeli 40 bin TL birden indirdi; Fiyatlar alaşağı oldu

Bu modeli 40 bin TL birden indirdi; Fiyatlar alaşağı oldu. Citroen'den rakiplerine hodri meydan! Son günlerde ÖTV ve KDV miktarlarının çok yükselmesi otomobil fiyatlarına da doğrudan etki ediyordu. Bu anlamda araba almak isteyen vatandaşlar oldukça umutsuzluğa düşmüştü. Sıfır otomobil piyasasında fiyatlar vatandaşları oldukça üzüyor. En ucuz bir otomobilin bile fiyatı 300 bin TL – 450 bin TL arasında. Son yapılan ÖTV indirimi sonrasında Citroen C3 ve C4 kampanyalı fiyat listesini haber24.com olarak verdik. Listede 40 bin TL'lik indirim göze çarpıyor.

Citroen C4 2022 Aralık Ayı Fiyat Listesi

Citroen C4 Feel 1.2 PureTech 100 hp 6 İleri Manuel 660.000 TL'den anahtar teslim olarak alınabiliyor

Citroen C4 Feel Bold 1.2 PureTech 130 hp EAT8 781.000 TL'den anahtar teslim olarak alınabiliyor

Citroen C4 Shine 1.2 PureTech 130 hp EAT8 831.000 TL'den anahtar teslim olarak alınabiliyor

Citroen C4 Shine Bold 1.2 PureTech 155 hp EAT8 865.000 TL'den anahtar teslim olarak alınabiliyor

Citroen C4 Feel Bold 1.5 BlueHDİ 130 hp EAT8836.000 TL'den anahtar teslim olarak alınabiliyor

Citroen C4 Shine Bold 1.5 BlueHDİ 130 hp EAT8 888.000 TL'den anahtar teslim olarak alınabiliyor

Citroen C3 2022 Aralık Ayı Fiyat Listesi

Citroen C3 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel 461.000 TL'den anahtar teslim olarak alınabiliyor

Citroen C3 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Feel Bold 559.000 TL'den anahtar teslim olarak alınabiliyor

Citroen C3 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Shine Business 597.000 TL'den anahtar teslim olarak alınabiliyor

Citroen C3 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Shine 607.000 TL'den anahtar teslim olarak alınabiliyor

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