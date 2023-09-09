Yeni yıl ile birlikte 5 bin 500 TL olan emekli aylığı 7 bin 500 TL'ye yükseltildi. “Enflasyonla mücadele kapsamında emekli vatandaşın yanındayız” diyerek hükümetin uygulamış olduğu bu zam teklifi Temmuz ayı ile beraber yeniden yükseldi. Bu zam emeklileri memnun etmedi.

Emeklilere kök maaş üzerinden getirilen zam kapsamında istenen artış görülemedi. Ay sonunu getirmekte zorluk çeken emekli piyasada satış yapılan ürünlerin fiyatları arttıkça daha da çıkmaza girdi.

EMEKLİYE YÜZDE 45 ZAM MÜJDESİ! EN DÜŞÜK AYLIK NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşmeleri devam ediyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanlığına iletilecek ve onay verildiğinde kamuoyu ile paylaşılacak.

2024-2025 memur maaşlarının şekillendiği yeni dönemde kök maaş üzerinden %45 zam yapabilme ihtimali kulislerde konuşuluyor. Bu sayede en düşük emekli maaşı 10.000 TL'ye yükselmiş olacak.

2024 OCAK AYI EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşı üzerinden uygulanacak %45 zam sonrası yeni zamlı emekli maaşı ne kadar olacak? Aşağıdaki listeden incelenebilir:

-6000 TL kök maaş alan emekli %45 zamla 10.000 TL

-7000 TL kök maaş alan emekli %45 zamla 10.150 TL

-7.500 TL kök maaş alan emekli %45 zamla 10.875 TL

-8000 TL kök maaş alan emekli %45 zamla 11.600 TL

-8.500 TL kök maaş alan emekli %45 zamla 12.325 TL

-9000 TL kök maaş alan emekli %45 zamla 13.050 TL

-9.500 TL kök maaş alan emekli %45 zamla 13.775 TL

-10.000 TL kök maaş alan emekli %45 zamla 14.500 TL