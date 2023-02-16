Emekliye yeni ödeme haberi o bankadan söylendi: Vakıfbank maaşlarına göre nakit ödeme yapacak

Emekli maaşınızı eğer Vakıfbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve bu kampanyadan yararlanarak dilediğiniz zaman ödeme alabileceksiniz. Emekli maaşı Vakıfbank, üzerinde olan tüm vatandaşlara maaşlarının belirli katlarına kadar kredi ödemeleri en düşük faiz oranlarıyla birlikte verilirken, kredi kullanacak olan vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda ödemeleri uygun faizlerle kullandırılarak işlem yapılmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden mobil uygulamayı indirmeniz durumunda da kredi başvurularını gerçekleştirebilir ve bu bankanın yapmış olduğu kampanyalara katılarak, hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

Cep telefonunuz üzerinden indirmiş olduğunuz mobil uygulama üzerinden kredi başvurusunu gerçekleştirecek olan emeklilere 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi limiti belirlenmiştir.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyası, emekliler için nasıl verilir?

İhtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ihtiyaç kredisi ödemeleri ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır. Emekli maaş hesaplarınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz kredilere katılmak isteyen tüm vatandaşlar, 50000 TL kredi ödemesini 36 ay vadeli olarak alabilmektedir. 50000 TL kredi kullanmak istiyorsanız, Vakıfbank müşterisi olmanız durumunda ve emekli maaşınızı banka üzerinden almanız durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve maaşlarınızı hemen bu bankaya taşıyarak daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz.

Vakıfbank şubelerine giderek kimliğinizle birlikte, işlemlerinizi gerçekleştirebildiğiniz gibi düşük faizi sadece ihtiyaç kredisi değil, emekli maaşınızı bu bankaya taşımanız durumunda konut kredisi ve taşıt kredisi alabilirsiniz. Banka, resmi internet sitesine girerek, kampanya detayları hakkında bilgi alabilirsiniz.