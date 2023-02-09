Emekliye Yeni Müjdeli Haber! Emekli Maaş Hesaplarını Kullanan Kişilere Ek Ödeme

Emekli maaş hesapları üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında uygun faiz oranları ile birlikte tek ödemeli kredi almak isteyen vatandaşlara uygun faizlerle artık kamu bankaları haricinde ihtiyaç kredisi ödemeleri özel bankalar tarafından da yapılmaktadır.

Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz durumunda uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar, banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda işlemleri 5 dakika içerisinde yapılmaktadır. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirerek, kredi almak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olmanız durumunda hızlı bir şekilde kredi alabilirsiniz.

EMEKLİYE ÖDEME

Denizbank ve Akbank tarafından başlatılan bu kampanyada DenizBank ve Akbank, kendi bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, ödeme yapacağını açıkladı. Denizbank, Akbank üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi ödemelerine 50000 TL'ye kadar alabilmektedir. Başvuru yaparak hızlı bir şekilde kredi kullanacak olan kişilere bankalar belirli şartlar dahilinde, ödemeler gerçekleştirirken, acil ihtiyacı olan tüm vatandaşlara 5 dakikada sonuç verilir.

Kredi başvurusu yaparak, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm emeklilere, Denizbank ve Akbank tarafından verilecek olan bu krediler hızlı bir şekilde hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır. Denizbank, Akbank, üzerinde hesabı olmayan vatandaşlar, banka kredi puanı yüksek olması durumunda bankaların resmi internet sitelerine giriş yapabilir ve buradan da kredi alabilir. Banka, resmi internet sitesi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olmanız durumunda internet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusu, sizlere hemen aynı gün içinde destek olarak verilecektir.