Emekliye yeni ikramiye gibi ödeme! 3000 4000 5000 TL ödeme alabileceksiniz! Maaşlara göre verilecek

Emekli maaş hesaplarınız üzerinden 3 bin ve 5 bin TL arasında ödeme alacak olan kişilere, Denizbank ve Garanti Bankası tarafından duyuru paylaşırdı. Emekli maaşlarını Garanti Bankası ve Denizbank şubelerine taşıyan tüm vatandaşlara hem emekli promosyonu verilecek hemde acil ihtiyacı olmaları durumunda kullanabilecekleri 5000 TL'ye kadar kredi ödemesi gerçekleştirilecektir. Garanti Bankası ve Denizbank tarafından başlatılan bu kampanya Ocak ayı sonuna kadar devam ederken, sizlere düşük faizi daha yüksek limitlerde kredi imkanları sağlanacaktır.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası kredi başvurusunda bulunacak olan emekliler, başvurularını gerçekleştirmek için bu bankadan emekli maaşı olması gerekiyor. Emekli maaşınızı Garanti Bankası üzerinden alıyorsanız, 3000 ve 5000 TL arasında 36 ay vadeli gibi uzun vadelerde kredi ödemenizi geri yapabileceğiniz kampanyalara katılabilirsiniz. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan vatandaşlara başlatılan bu kampanyalarda, Garanti Bankası, hemen aynı gün içinde ödeme yapmaktadır.

DENİZBANK

Emekli maaşlarını DenizBank üzerinden alan vatandaşlar da kredi başvurularını gerçekleştirebiliyor ve nakit kredi kullanabilmektedirler. Denizbank, yapmış olduğu duyuru sonrasında emekli maaşını kendi bankasından alan tüm vatandaşlara 3000 ve 5000 TL arasında ödemeler gerçekleştireceğini açıkladı. Emekli maaş hesabınız üzerinden alabileceğiniz bu kredileri aynı zamanda cep telefonunuz üzerinden internet bankacılığı uygulaması olan Deniz, mobil uygulaması üzerinden de haftasonu olsa bile kullanabilirsiniz. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz durumunda, değerlendirmeler, hızlı bir şekilde yapılarak sizlere ihtiyaç kredisi ödemesi verilmektedir. Denizbank üzerinden daha önce yüksek limitli kredi kullanmayan, emeklilere sadece bu limitlerde değil, daha yüksek limitlerde 100000 TL'ye kadar kredi ödemeleri veriliyor.