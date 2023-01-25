Emekliye verilecek olan ek ödemeleriyle ilgili karar çıktı

Emekli olan vatandaşlar, devlet destekli olarak kredi alabilecekleri kamu bankaları üzerinden ne kadar onay alacaklar hakkında bilgiler yayınlandı. Emekli maaş alıyorsanız, sizlerde Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi alabilir, daha önce kredi kullansanız bile devlet destekli, faiz oranlarından yararlanmak şartıyla birlikte 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz onay alabilirsiniz. Emekli maaşı, kamu bankaları üzerinde olan vatandaşlar için başlatılan ve gelir belgesiz olarak ödenecek, masrafsız krediler ile ilgili duyuru paylaşıldı.

Şubat ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli kredi ödemeleri verileceği duyuruldu. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde sizlere verilecek olan kredilerden yararlanmak isteyen vatandaşlara bankalar uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirecektir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda banka şubesine gitmeden, Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden de işlem yapabilir, nakit başvurusuna buradan yapabilmektedir. 50000 TL'ye kadar onay alacağınız kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluştururken, dileyen vatandaşlar, daha düşük limitlerde de ödeme tablosu oluşturarak ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. Kamu bankaları üzerinden eğer ihtiyaç kredisi haricinde borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsanız da sizlere 50000 TL ve üzerinde diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatan, düzenli ödeyen tüm vatandaşlara borç transfer kredisi verilerek, tekbir, bankada ödeme kolaylığı da sağlanmaktadır.