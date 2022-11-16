Emekliye Vakıfbank Üzerinden Müjde Verildi, Maaşlarına 10 Katı Kadar Gelir Belgesiz Olarak Nakit!

Vakıfbank son zamanlarda yapmış oldukları kampanyalar ile birlikte adından söz ettirmeye devam etmektedir. Devlet bankası olarak hizmet veren Vakıfbank resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyurular ile birlikte özellikle emekli olan vatandaşlara sürekli olarak kendi bankalarından maaş almaları şartıyla birlikte gelir belgesiz ve düşük faiz oranları ile birlikte Kredi vereceğini açıkladı. Emekli maaşı alan vatandaşlar düşük faiz oranları ile birlikte kredi almak için bankaları araştırma yapmaları durumunda özellikle ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin nakit ihtiyacı olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalar üzerinden nakit kredileri düşük faiz oranları ile birlikte sadece Vakıfbank üzerinden verilmektedir.

VakıfBank emekli kredisi başvurusu

Kamu Bankası olan Vakıfbank resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuruda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemelerini gerçekleştirebilecekleri bir kampanya hazırladığını açıkladı. Vakıfbank resmi internet sitesi üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlara maaşlarının 10 katına kadar gelir belgesiz maaşlarının 10 katı üzerinde ise gelir belgeli kredileri düşük faiz oranları ile birlikte verileceği duyuruldu.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda maaş müşteri olması da istenmektedir. Emekli maaşınızı eğer Vakıfbank üzerinden almıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmeden önce maaş taşıma işlemlerinizi yapabilmeniz için en yakın Vakıfbank şubesine gitmeniz gerekiyor. Maaşınızı taşıdıktan sonra maaşınızın 10 katına kadar kredi kullanabilir diğer yüksek limitli kredilerde ise maaş taşıma işlemleri gerçekleştirdikten sonra maaşınıza göre yüksek limitle hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi alabilirsiniz.

Emekli olan kişilerden hariç sigortalı olarak çalışan vatandaşların da Vakıfbank üzerinden emekli maaşı almaları durumunda başvurularını gerçekleştirerek uygun faiz oranları ile birlikte bu banka üzerinden kredi alabileceğini de söylemek istiyoruz.