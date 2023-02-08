10 dakika içerisinde işlemi gerçekleştiren 3.000 TL ile 10.000 TL arasında kazanıyor

Yapı Kredi Bankası son dönemlerde birçok kampanya düzenliyor ve bu kampanyalar bitmek bilmiyor. Banka, her geçen gün müşterilerine daha fazla avantaj sunmak için yeni fırsatlar yaratıyor. Vatandaşlar, 2023 yılında yapılan son zamlar nedeniyle bankaların kampanyalarını daha da yakından inceliyorlar. 3 bin liradan 20 bin liraya kadar nakit kazanma şansı ve fırsatına sahip olabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankasından Özel Yeni Kampanya

Yapı Kredi Bankası 2023 yılı için özel olarak hazırladığı ve müşterilerine daha fazla avantaj sunmak için yeni bir kampanya düzenledi. Bu kampanya, 28 Şubat tarihine kadar devam edecek ve tüm ayrıntılar bankanın resmi internet sitesinde tek tek açıklanmış durumda.

Müşteriler, bu kampanyadan faydalanmak için bankanın internet sitesini ziyaret edebilirler.

Yapı Kredi Bankası'nın yeni kampanyası, banka üzerinden hisse senedi hesabı açan müşterilere 3 bin liradan 20 bin liraya kadar nakit kazanma şansı sunuyor. Banka, bu özel kampanya hakkındaki detaylarını açıklamış ve müşterilerine bu fırsattan yararlanma şansı sunmuştur.

Yapı Kredi Bankası, 28 Şubat 2023 tarihine kadar bankadan hisse senedi hesabı açan müşterilerine ödül sunuyor. Banka tarafından açıklanan kampanya şu şekildedir: Bir kişi 20.000 TL, beş kişi 10.000 TL ve on kişi 3.000 TL'lik puan ödülü kazanacaktır. Kampanya ile ilgili ayrıntılar bankanın resmi internet sitesinde bulunabilir.

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