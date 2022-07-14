Emekliye son dakika ödemesi: Bugün hesaplarınızı kontrol edin ve 30.000 TL ödeme alıN!

Emekli maaş alan vatandaşlar, nakit ödemelerini almak istiyorlarsa banka hesaplarını kontrol edilip, 30000 TL ödeme alıp almadığını, Akbank'ın yapmış olduğu kampanya ile öğrenebiliyor. Ekonomik sıkıntı yaşayan ve emekli maaşı kendilerine yetmeyen vatandaşlar, bankaların başlatmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılarak, acil durumdaki ihtiyacını giderebiliyor. Nakit ihtiyacı olan emeklilerin en çok tercih etmiş olduğu, bankaların başında gelen Akbank, emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşların kredi puanı düşük olması durumunda kredi onayı vermektedir. Akbank kredi onayı vermesi durumunda sizlere düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi imkanı sunarken, 30000 TL'ye kadar vermiş olduğu tüm kredilerde gelir belgesiz ve kredi puanı düşük olsa bile onay veriyor.

AKBANK 30.000 TL KREDİ

Özel bankalar arasında ençok tercih edilen ve kolay bir şekilde başvuru yaparak, 5 dakika içerisinde sonuç alabileceğiniz, Akbank üzerinden sizler de 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabiliyorsunuz. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilecek ve onaylanan kredi tutarı aynı gün içinde hesaplarına yatacaktır.

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilerin, Akbank Direkt uygulaması olması durumunda banka şubelerine gitmeden de ödem, alacağı açıklandı. Akbank, resmi internet sitesine giriş yaparak buradaki bireysel ihtiyaç kredisi başvurunuzu bireysel internet bankacılığı şubesine giriş yaparak yapabilir veya cep telefonunuza indirmiş olduğunuz, Akbank Direkt uygulaması üzerinden mobil kredi kullanabilirsiniz.

Bankadan SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz gerekir. 44 25 numarasına gönderilen mesaj sonrasında 5 dakika içerisinde kredi sonucu sizlere verilir ve onaylanan kredi tutarı hakkında bilgiler hemen hesabınıza yatar.