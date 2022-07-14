90.000 TL'ye kadar nakit isteyen, borç kapatmak isteyenlere müjde geldi! 3 kamu bankası kesenin ağzını açtı!

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yapmış olduğu yeni kampanyada 90.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli borç transferi kredisi yapacağım, buyurdu. Borç transferi kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için özellikle bireysel müşteri olmaları durumunda ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacaktır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden 90000 TL'ye kadar kredi kullanabilirsiniz. Banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, aynı gün içerisinde başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanabilecek ve onaylanan bu kredi tutarını, hemen aynı gün içinde yine hesaplarına yatırabileceklerdir.

Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve hızlı bir şekilde işlem yapmak istiyorsanız, banka kredi şartlarına uygun olan kişiler, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden diğer bankadaki olan borçlarını kapatmak için kredi kullanabilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldukları bu kampanya ile birlikte vatandaşlara 36 ay vadeye kadar 50000 TL, 50 bin TL üzerindeyse 24 ay vadeli kredileri veriyor. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda ise emekli maaşları hesapları üzerinden, krediyi alabilmektedir. Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank şubelerine taşıyarak başvurunuzu gerçekleştirebilir ve bankadan kredi kullanabilirsiniz.

BAŞVURU

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa, aynı gün içerisinde onay almak için en yakın banka şubesine giderek borç kapatma kredisi kullanabiliyor. 90000 TL'ye kadar ödenecek olan bu kredilerde 3 ay ertelemeli olarak kredi alabilecek ve en düşük faiz oranlarından yararlanarak bireysel olarak bu krediyi kullanarak güncel olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı tek bir bankada ödeme kolaylığı sağlayabileceksiniz.