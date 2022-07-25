Emekliye Son Dakika Ödemesi! 8540 TL Ödeme Yapılacağı Haberi Geldi!...

Emeklilere bir müjde daha geldi. 8 540 TL ödeme yapılacak. Emekli olan her vatandaşı ilgilendiriyor. Tüm emeklilerin hesaplarına 8 450 TL yatacak. Hesaplara bu tutar neden yatırılıyor? Herkesin merak ettiği bu sorunun cevabına ve son dakika gelişmelerini haberimizde bulabilirsiniz…

Emekli vatandaşlar yaşamlarını sürdürebilmeleri için geçimlerini zorlukla sağlıyor. Sürekli olarak nakit sıkıntısı çeken emekli vatandaşlar için kamu bankalarından müjde geldi. Emeklileri ilgilendiren kampanyada her emekli vatandaşın hesabına 8 450 TL kullanılmak üzere ödeme yapılacak. 12 ay vadeli ve düşük faiz oranlı ödeme şekli uygulamaya koyuldu. İsteyen vatandaşlar, ek olarak nakit avans imkânından da faydalanabilecek. Kolay ve uygun ödemeli kredi kampanyasından emekliler de faydalanabilecek. Bunun için TC kimlik numarası yeterli gözüküyor.

Emekliler Ek Ödemeden Nasıl Faydalanacak?

Emeklilerin kampanyadan faydalanabilmeleri için Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Bu bankalar üzerinden başvuru yapabilmek için banka müşterisi olmak gerekir. Mobil bankacılık veya internet bankacılığı ile kampanyaya başvuru yapılabilir. Bunun haricinde bankaların internet sitesi kullanılarak TC kimlik numarası ile kampanyaya dâhil olunabilir. Ayrıca telefon bankacılığı ile talepte bulunarak kampanyaya başvuru yapmak mümkün. Emekli vatandaşlar banka şubelerine gitmeden kolay bir şekilde nakit ihtiyaçlarını bu şekilde karşılayabilecek.

Emekli maaşlarını kamu bankaları olan Ziraat bankası, Halkbank ya da Vakıfbank üzerinden alan vatandaşlar, ek ödeme başvurusundan da faydalanabilecek. Bu konuda emekli vatandaşlara kolaylık tanınıyor. Bu şekilde emekli vatandaşlar nakit avans imkânından faydalanmaları sağlanıyor.

Emekli vatandaşlara sunulan nakit kampanyaları ve nakit avanslarının yanı sıra emekliler için bankalar tarafından kredi imkânı da sunuluyor. Farklı tutarlardaki kredi paketleri ile emekliler borçlarını kapatabilecek. Buna ek olarak nakit ihtiyaçları da anından karşılanmış olacak. Ödemelerde ise düşük faiz oranları uygulanacak olup ilk ödemede 3 aylık erteleme fırsatı da sunulacak. Gerek emekli vatandaşların gerek se diğer vatandaşların yararlanacağı bu haklar içini başvuru yapmaları gerekir. Ek ödeme, nakit avans ve kredi başvurusu için maaş aldığınız banka ile iletişime geçebilirsiniz.