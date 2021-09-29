Son Dakika Önemli Haber: Bugün Başladı! 65 Yaş Üstü Vatandaşlar İçin 2.625 TL Ödeme Yapılıyor!

65 Yaş Üstü Vatandaşlar İçin 2.625 TL Ödeme Yapılıyor!: Uzun yıllar devlete hizmet eden vatandaşlar için devlet ödeme planları hazırlamıştır. Bu plana göre eğitimden sağlığa pek çok alanda yaşlıların ihtiyaçlarını ücretsiz olarak devlet karşılamaktadır. Yıllarca devlet için çalışmış ve vergi ödemiş vatandaşlar için müjde gibi gelen bu habere göre yaşlılar rahat bir nefes almaktadır. Sosyal devlet ilkelerinin yanı sıra bu kişiler için ücretsiz ulaşım, ücretsiz sağlık hizmetleri ve evde bakım parası gibi destekler sağlanmakta.

Devletin yaşlılara sağladığı bu kolaylık sadece 65 yaş üstü vatandaşları kapsamak ile birlikte pek çok alanda destek de sağlanmaktadır. Verilen bu desteklerin toplam ücreti ise yaklaşık 2.625 TL gibi bir ödemeye denk geliyor. Bu ödeme içinde en önemli payı kuşkusuz evde bakım ücreti oluşturmaktadır. Bu bakım parasından yararlanabilmenin tabi ki bir takım şartları da bulunmakta. 65 yaş şartını sağlayıp muhtaç durumda olan vatandaşlara aylık 825 TL gibi bir miktar yardım yapılmakta. Buna ek olarak evde bakıma muhtaç olan bir yaşlı kişi için P ve daha üzeri engeli olan vatandaşlara raporu göstermek şartı ile 797 TL gibi bir ödenek sağlanıyor. Devlet ayrıca bu kişilere evde sağlık hizmeti de sunmaktadır.

2.625 TL Ödeme

Ücretsiz ulaşım da bu hizmetlerden biridir ve yine 65 yaş üstü vatandaşlara verilmektedir. Böylece bu vatandaşlar istedikleri yerlere ücretsiz seyahat edebilmektedir. Bakıma muhtaç ve barınma sıkıntısı çeken kişiler için de devlet bakım ve huzur evlerinde ücretsiz barınma olanağını da bu vatandaşlara sağlamaktadır. Bu yaşlı kişiler evde bakıma muhtaç ise ve dışarıya çıkamıyorlarsa devlet aylıklarını evlerine yollamakta. Bu gibi düzenlemeler ile yaşlılara her türlü destek sağlanmış oluyor.

Devletin sağladığı bu imkân sayesinde yıllarca çalışmış kişiler ücretsiz olarak pek çok hizmetten faydalanır hale gelmiştir. Bu desteğe ulaşmak için belirli gelir düzeyi tespitleri yapılmakta ve kişilerin 65 yaşı aşıp aşmadığı kontrol edilmektedir. Verilen ekonomik desteklerin tamamına bakıldığında 2.625 gibi bir miktar ortaya çıkmaktadır. Bu destek sayesinde durumu yetmeyen vatandaşlar rahat bir nefes alacaklardır.