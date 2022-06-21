Emekliye son dakika haberi: TC kimlik numarası son hanesine bakın! 0-4-6-8-2 Olanlar 19.000 TL Alacak

Emekli olan vatandaşlar için TC kimlik numarasına göre, 19000 TL'ye kadar ödemeler başladı. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılacak olan 19000 TL, Ödemelerde Son dakika kampanyasına göre, 36 ay vadeli olarak işlem yapılmaktadır. 3 ay ertelemeli olarak alabileceğiniz kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşların emekli maaşlarını DenizBank üzerinden alması gerekiyor.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan kredi kampanyası başvurusu sonrasında daha önce bu bankadan kredi alıp, düzenli ödeyen kişilerde bu kampanyadan yararlanabiliyor. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında bankaya nasıl başvuru yapacağı hakkında bilgileri de yayınladı. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak ve internet bankacılığını kullanarak bankanın tüm kredi kampanyalarına katılabilirsiniz.

Denizbank, SMS Kredi Başvurusu Nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan emekliler, cep telefonları üzerinden, cebimde kredi kampanyasına başvuruların hemen gerçekleştirebiliyor.Sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden, oturduğunuz yerden bu bankadan ne kadar kredi onay aldığınızı görebilirsiniz.

Sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli olarak alacakları bu kredi kampanyasından yararlanmak istiyorsak, hemen anında krediyi kendi hesabına yatırmak için internet bankacılığını kullanabilir. Sms ile Denizbank kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını da yazarak bu mesaji 32 80 numarasına göndermesi yeterli olacaktır. Cep telefonunuz üzerinden atacağınız mesaj ile birlikte kredi kampanyasına katılabilecek onaylanan tutar, hemen aynı gün içinde kendi hesabınıza yatıra bileceksiniz.

Denizbank emekli olan vatandaşlara ayrıca, maaş taşımaları durumunda da yüksek limitli borç kapatma kredileri vermektedir. Emekli maaşınızı, Denizbank'a taşıyarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan vatandaşların diğer bankadaki olan tüm kredi ve kredi kartı borçları da hesaplanarak bu bankadan transfer kredisi alabilir. Emekli maaş hesabınız üzerinden borç kapatma kredisi almak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek işlem yapmanız gerekiyor.