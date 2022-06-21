Garanti Bankası bankamatik kartı kullanan vatandaşlara 40000 TL ödeme yapacağını açıkladı. Garanti Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere bir yüzü üzerinde kredi notu olması durumunda banka 36 ay vadeli olarak işlem yaparak, kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlayacaktır. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu nakit kredi kampanyasında ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı sizlere sunmaktadır.

Garanti Bankası bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini, resmi olarak duyurmuştu. Bu kampanyayı gören vatandaşlar ise krediyi nasıl kullanacakları hakkında bilgileri merak etmektedir. Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanlarından faydalanmalarına olanak sağlanmaktadır.

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak kredi başvurusunda bulunabilecek onaylanan tutarı aynı gün içinde görebilecek ve eğer bankamatik hesabınız var ise Garanti Bankası, mobil uygulamasına giriş yaparak, krediyi şubelere gitmeden hesabınıza alabileceksiniz.

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyada kredi kullanacak olan kişilerin banka kredi puanına ve gelir durumuna bakarak onay vermektedir. Kredi kullanacak olan vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda son işyerinde en az 3 aydır çalışıyor olması ve 3 aydır da sigortasının yatmış olması gerekiyor. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, ayrıca banka şubelerine giderek kredi imkanından da faydalanabilmek için sadece kimlikleriyle birlikte işlem yapabiliyor.

Emekli olan vatandaşlar, 40000 TL kredi kullanmak istiyorsa, banka şubesine giderek emekli maaşını bu bankaya taşımak istediklerini söylerler ise daha yüksek limitlerde hem ihtiyaç kredisi, hem borç kapatma kredisi hemde varsa, evleri için tadilat kredisi kullanabilir.