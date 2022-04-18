Emekliye Son Dakika: Emekli maaşına göre 12.000 TL Ödeme olacak! Emekli olan vatandaşın için başlatılan 12.000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasında 36 ay vadeye kadar işlem yapacak olan kişilere banka hızlı bir şekilde sonuç vereceğini açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda emekli olmanız yeterli olacaktır.

Emekli maaşınıza göre verilecek olan 12000 TL, ödemelerde daha önce nakit kredi kullanmış olsanız bile sizlere bu para gelir belgesiz olarak hesabınıza yatmaktadır. 12000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, bu kamu bankalarından değil, özel bankalar tarafından yapılan bu kampanyalara katılarak, işlemlerini gerçekleştirebilir.

QNB Finansbank

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan emekli emekli maaşını bu bankadan almıyorsa kredi puanı 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Belirtilen bu şartlara uygun olan kişiler kimlik numarasına 50 30 numarasına mesaj olarak göndererek başvurusunu gerçekleştirebilir ve nakit kredi kullanabilir. Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikten hemen sonra kredi hesabına para yatacaktır. Kendi hesabınız üzerinden alacağınız internet şifresiyle birlikte bankanın mobil uygulamasını kullanabilirsiniz.

Akbank

Emekli maaşını Akbank üzerinden alan vatandaşlar, 12000 TL ihtiyaç kredisi ve 36 ay vadeli nakit kredi kullanmak istiyorlarsa, Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan nakit kredi başvurusunda bulunabilirler. Akbank ayrıca SMS ile de emekli olan vatandaşlara nakit imkanı tanımaktadır. Sms ile emekli kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasına 44 25 numarasına göndermeleri durumunda bankadan yapılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirler. Sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katıldıktan sonra başvurunuzu hızlı birşekilde yapabilir, sonucunu hemen öğrenebilirsiniz. 44 25 numarasına gönderilen mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere sonucunu verir, onaylanan tutarda hesabınıza yatırır.