Emekliye Son Dakika! Ek Ödeme! Meclisten geçen karar, Resmi Gazetede yayımlandı! Bugün Başladı

Emekli maaş alan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa, uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemelerini gerçekleştirmek için devlet destekli kampanyalardan faydalanabiliyor. Kasım ve aralık ayları içerisinde meclisten geçen ve Resmi Gazete üzerinden de yayınlanan bu haber ile birlikte nakit ihtiyacı olan tüm emeklilere kamu bankaları üzerinden destek kredileri ödemeleri verileceği açıklandı. Meclis onayından geçen ve resmi gazeteden yayınlanan haberleriyle birlikte sizlerde bu ay içerisinde başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak daha önce kredi kullansanız bile ek ödemeli kredi alabilirsiniz.

50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden ihtiyaç kredisi alacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştiriliyor. 50000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuç alabileceğini söylemek isteriz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, 5 dakikada sonuç alabilecek onaylanan bu kredileri hesaplarınızı yatırarak, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbankası, emekliler için vermiş olduğu kampanyaya katılabileceksiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden Emekli Kredisi kampanyasına başvurular nasıl yapılmaktadır?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı, hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri hesaplara yatırılıyor. Emekli maaşı alan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini hemen 5 dakika içerisinde hesaplarına yatırarak kullanabiliyor. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirmeniz durumunda, sizlerde ihtiyaç kredisi alabilecek ve onaylanan bu kredileri hesaplarımıza yatırarak kullanabileceksiniz.

Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak isteyen tüm vatandaşlara belirli politikalar dahilinde krediler, hemen ödenmektedir. En yakın banka şubelerine giderek de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden destek kredilerinden faydalanacak olan tüm vatandaşlara, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, aynı gün içinde yanıt vereceğini duyurdu.