10-20-30-40 bin TL Ödeme Almak İsteyenlere Garanti, Akbank, Denizbank ve QNB Finansbank Ödeme Verecek!

Garanti Bankası Akbank Denizbank ve QNB Finansbank tarafından 10000 TL ile 40000 TL arasında ödeme almak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi ödemesi gerçekleştirileceği açıklandı. Garanti Bankası Akbank Denizbank ve QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirecek olan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlara bankalar düşük faizlerle gelir belgesiz kredi ödemeleri yapıyor. En yakın banka şubeleri üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden destek kredilerinden faydalanabilirsiniz.

Garanti Bankası ve diğer bankalar tarafından yapılan bu açıklamada, bireysel müşterilerin banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda, diledikleri zaman 36 ay vadeli kredi ödemeleri alabileceği açıklandı.

Başvuru nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek veya bankanın internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilirsiniz. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kredi başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç verileceği açıklandı. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek, 36 ay vadeli ihtiyaç kredinizi hemen hesabınıza yatırabilirsiniz.

Başvurunuzu yapmak için Akbank ve Denizbank üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlar, banka hesapları olmaları durumunda mobil uygulamalar üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirebiliyor. Akbank ve Denizbank üzerinden sizlerde başvuru yapmak istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilecek ve onaylanan bu kredileri hesaplarınızı yatırarak kullanabileceksiniz.

QNB Finansbank üzerinden cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. QNB Finansbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar için TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda kredi alabilirsiniz. 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli 40000 TL'ye kadar alacağınız bu kredi ödemelerinde, başvurularını gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde sonuç alacak olan tüm vatandaşlara, bankalara aynı gün içinde kredi ödemesi veriyor.