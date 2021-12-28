Emekliye Son Dakika: ATM Kartınız İle 4000 TL Ödeme Alabileceksiniz, Emekliler Başvuru Yaparak Para Alıyor!

Emekli olan vatandaşlara acil paraya ihtiyaçları olduğu zaman ATM, kartı üzerinden 4000 TL'ye kadar on iki ay vadeli ve 36 ay vadeli TL nakit kullanabilecek. Atm kartı üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler bankadan müşteri olması durumunda internet bankacılığı şubesi aracılığı ile birlikte emekli maaşı üzerinden nakit başvurusunda bulunabilecek. Emekli olan kişiler, 4000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa bu ek ödemeleri kendi banka hesapları üzerinden alabilirler. Kamu bankaları ve özel bankaları aracılığı ile yapılacak olan başvurular sonrasında 4000 TL'ye kadar isteyen kişilerin ihtiyaç kredisi alırken, isteyen kişiler ise bu nakit avans limiti kullanarak kartı para olarak hesaba para yatırabilir.

Ziraat Bankası

Emekli maaş müşterisi olan kişilerin en çok tercih ettiği bankaların başında gelen Ziraat Bankası, 4000 TL ye kadar artı para imkanı vatandaşlara sağlamaktadır. Ziraat Bankası üzerinden 4000 TL ye kadar artı para imkanından faydalanmak istiyorsanız, banka şubesine gitmeden maaş almış olduğunuz banka hesabı üzerinden alacağınız internet şifresi ile birlikte nakit başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası, mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra kendi hesabınız üzerinden nakit avans limitine başvuru yaparak, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler belirtilen şartlara uygun olması durumunda 12 ay vadeye kadar nakit avans limiti kullanabilir, isteyen kişiler ise 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi alabilir. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yaparak detayları ve faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.

Halkbank

Halkbank üzerinden de 4000 TL'ye kadar ödeme almanız mümkün olmaktadır. Halkbank: 4000 TL'ye varan bu ödemeleri emekli müşterilerine hızlı birşekilde yapmaktadır. 4000 TL'ye kadar varan bu ödemeleri almak istiyorsanız, Halkbank üzerinden emekli maaş almanız ve bu bankadan internet bankacılığını kullanmanız gerekmektedir. Halkbank internet sitesi üzerinden yapılacak olan başvuru ile birlikte 4000 TL nakit kredi başvurusunda bulunan kişiler, onay almaları durumunda, Halkbank, hesabı üzerinden hemen hesaplarına bu para yatabilecek.

Ekstra alınan bu ödeme Nakit Avans olarak tabir edilerek kullanıma sunuluyor. Halkbank ile anlaşması olup emekli maaşlarını bankamızdan alan müşterilerimize ek olarak 1.000 TL emekli promosyonu da sunuyoruz ve bir ekstra olan 300 BİN TL yüksek limitli ihtiyaç kredisine de başvuru imkanını da sunmaktan gurur duyuyoruz.