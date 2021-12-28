Ziraat Bankası Destek Olmaya Devam Ediyor, 31 Aralık'a Kadar Başvuru Yapanlara Özel Nakit İmkanı Var

Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte 2021 yılına damgasını vurdu. Son dakika kampanyası ile birlikte banka 100000 TL'ye kadar nakit imkanı sağlıyor. Bankadan yapılan açıklama ile birlikte 31 Aralık'a kadar kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak banka üzerinden kredi kullanabilecek.

Düşük faiz oranlarıyla alabileceğiniz bu ihtiyaç kredisi kampanyasında banka ilk taksit ödemesinde sizlere 90 gün erteleme yapacak. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, 100000 TL'ye kadar nakit kredi kullanmaları durumunda hızlı bir şekilde bu banka üzerinden kredi onay alabilecek.

Banka üzerinden emekli maaşı alıyorsanız, daha yüksek limitlerde kredi kullanabilir ve ihtiyaç kredisi almış olduğunuz gibi, bankadan borç kapatma kredisi de kullanabiliyorsunuz. Ziraat Bankası, yaptığı kampanyalarda, kendi politikalarına göre, faiz oranlarından, vatandaşları yararlandırırken aynıca yine kendi politikalarına göre, kredi değerlendirmesi yapmaktadır. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilir, onaylanan krediyi de yine aynı gün içerisinde kullanabilirler.

Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilirler. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu en yakın banka Şubesinden yapılabildiği gibi, ayrıca banka şubesine gitmeden de istediğiniz zaman kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler banka şubelerine giderek işlem yapmak istiyorlarsa, kimlikleri ve gelir, belgeleriyle birlikte bu banka üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir.

Ziraat Bankası hesabı olan vatandaşlar ise banka şubelerine gitmeden, bankanın mobil uygulaması aracılığı ile ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Ziraat Bankası, hesabınız üzerinden internet bankacılığı şifresi alarak, mobil uygulamaya giriş yapabilir ve buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak, 100000 TL'ye kadar kredi onayı alabilirsiniz.

Ziraat Bankası haricinde, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden hep kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, düşük faiz oranları ile 36 ay vadeli 100000 TL'yi nakit kredi kullanabilirler. Türkiye'deki üç kamu bankası olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullandıracağı müşterilerinin, emekli olmaları durumunda emekli maaşlarını kendi bankasından almasını istemektedir. Özellikle emekli maaşını kendi bankasından alan kişilerin kredi notu düşük olsa bile yeni ek kredi onay alacaktır.