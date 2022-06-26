Emekliye Son 3 Gün! 30.000 TL Almak İçin Son Şans!

Emekli olan vatandaşlar 3 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirerek 30.000 TL'ye kadar nakit ödemelerini alabilecekleri bankaların listeleri yayınlandı. Emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek banka üzerinden 36 ay vadeli kredi kullanabileceksiniz. Kamu bankaları ile birlikte özel bankaların başlatmış olduğu bu kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar şartlara uygun olmaları durumunda işlemlerini gerçekleştirerek Kredi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan tutar kadar kredileri hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırabilecektir.

Denizbank emekliye 30 bin TL ödeme

Denizbank üzerinden emekli olan vatandaşlar 30.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi alabilmektedir. Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler cep telefonları üzerinden mesaj atarak Kredi başvurusunda bulunabiliyor. Cep telefonunuz üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız krediniz boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazarak mesajı 32 80 numarasına gönderin.

Akbank emekli kredisi 30.000 TL ödeme

Özel bankalar arasında en çok tercih edilen bankaların başında gelen Akbank üzerinden de emekli olan vatandaşlar 30.000 TL'ye kadar ödeme yapabilmektedir. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar şartlara uygun olması durumunda banka şubelerine giderek hızlı bir şekilde kredi kullanabilmektedirler. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar şartlara uygun olması durumunda banka şubesine giderek işlemlerini sadece kimliği ile birlikte yapabilecek. Sms ile de kredi başvurusu yapabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak 44 25 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ₺30.000 ödeme

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan kişilere 30.000 TL'ye kadar ödeme verilmektedir. 30.000 TL'ye kadar verilecek olan bu ödemelerde başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin banka şubelerine gitmeden işlem yapabilmeleri için internet bankacılığı şifresi alarak bankaların mobil uygulamalarını cep telefonlarına indirmeleri gerekiyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar şartlara uygun olmaları durumunda ayrıca kredi kartı kredili mevduat hesabı gibi nakit ihtiyaçları için başvurularda bulunabilmektedirler. Resmi internet sitelerine giriş yaparak kampanya detayları hakkında bilgileri öğrenebilirsiniz.