50.000 TL hem borçların kapanması için, Hem de ihtiyacınızın için kredi ödemesi verilecek! O bankadan bugün başladı

50000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi ve ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için yapılan yeni kampanyada banka üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirerek, dilediğiniz zaman ödeme alabileceğiniz bir kampanya başladı. 50000 TL, ihtiyaç kredisi borç kapatma kredisi kullanacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanmak için banka müşterileri olmaları halinde kredi işlemlerini hızlı birşekilde yapabiliyor.

Nakit kredi ihtiyacı olan tüm vatandaşlara acil ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa başvurularını Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirebilirler ve tüketici kredisi kampanyasına katılabilirler.

Ziraat Bankası, 50000 TL ihtiyaç kredisi borç kapatma kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için başvuru şartlarına uygun olarak kredi ödemelerini gerçekleştirerek, bu uygun faiz oranları ile birlikte, işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabileceğiniz bir kampanya hazırladı.

Emekli olan kişiler eğer bu bankadan emekli maaşı almıyorsa, emekli maaşını taşıyarak hemen kredi başvurusu yapabilirler. Emekliler için ayrıca bankanın hazırlamış olduğu bir başka kampanya da vardır. Bu kredi kampanyası emekli olanlar maaş taşımasında Kredi notu düşük olsa bile 50.000 TL ihtiyaç kredisi kullanabilecektir. 50.000 TL ihtiyaç kredisi alan kişiler 36 ay vade ve 3 aylık erteleme ile krediyi kullanabiliyor. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek bu Kredi hakkında bilgi alabilirsiniz.

Ziraat Bankası 50.000 TL borç kapatma kredisi

Ziraat Bankası üzerinden gelir belgesiz 50.000 TL borç kapatma kredisi adı altında verilen krediler de 36 ay vadeye kadar işlem yapılmaktadır. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler 36 ay vadeye kadar bu kredileri hızlı bir şekilde kullanabilirler. Borç kapatma kredilerinde diğer banka borçlarınız hesaplanarak kapatılmaktadır.