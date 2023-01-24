Emekliye seçim müjdesi verildi; Cumhurbaşkanı açıkladı, Ödeme verilecek

Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan kişilere, Cumhurbaşkanlığı tarafından verilecek olan onay ile birlikte uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirilecektir. Emekli olan vatandaşlar, özellikle seçim öncesinde başvurularını gerçekleştirerek, kullanabilecekleri bu kredi kampanyalarına kamu bankaları ve bazı özel bankaların yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte katılabiliyor.

Emekli maaşınız eğer Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden alırsanız, diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranları ile birlikte 100000 TL'ye kadar 24 ay vadeli devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak kredi alabilirsiniz.

Sadece kamu bankaları üzerinden değil, nakit kredi kullanacak olan vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda ihtiyaç kredisi ödemeleri, özel bankalar tarafından da verilmektedir.

Seçim öncesinde bankalar ve muslukları açacak...

İhtiyaç kredisi kullanacak olan tüm emeklilere nakit ihtiyacı olması durumunda bankalar üzerinden istediğiniz zaman nakit kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank haricinde bir bankadan emekli maaşı alıyorsanız, maaş almış olduğunuz banka üzerinden istediğiniz zaman başvuru yapabilirsiniz.

Emekli maaş almış olduğunuz banka Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası Akbank Finansbank ve Denizbank gibi özel bankalar arasında ise TL kredi başvurunuzu bu bankaların internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de yapabilirsiniz. Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası Akbank Finansbank ve Denizbank gibi bankalar emekli maaşlarını kendi bankalarına taşıyan tüm vatandaşlara devlet destekli, faiz oranlarından yararlandırarak 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz 36 ay vadeli, Emekli Kredisi ödemektedir.