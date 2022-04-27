SGK’dan Son Dakika Açıklama: Emeklilere Çifte Maaş Alabilirsiniz .Dul ve yetimlerin belirlenmiş kriterleri yerine getirmeleri durumunda emeklilikte çifte maaş almaları mümkün olabiliyor. Detaylar haberimizde...

Dul ve yetimlerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda çifte maaş almalarının mümkün olduğunu dile getiren Sosyal Güvenlik Kurumu, çeşitli kriterleri yerine getirilmesi halinde çifte maaşın aranmasının da mümkün olabileceğini söylüyor.

Yetim ve dul olan yurttaşlar açısından birden çok maaş ödeme yapılabiliyor. Bunun yanı sıra aynı zamanda emekli olan vatandaşlar, çifte maaş avantajından yararlanabilecek. Hangi durumlarda kimler birden çok maaş alabilecek? Konu ile ilgili detaylı bilgilere ve çok daha fazlasını bu haberimizde ulaşabilirsiniz...

Maaş ödemesi erkekler için de yapılabiliyor

Yaşayan eşlerden birinin vefat etmesi halinde, diğer eş ölüm aylığı alabiliyor. Maaşın yalnızca kadınlar tarafından alınabileceği düşüncesi daha çok ön plana çıkıyor. Ancak eşi hayatını kaybetmiş olan bir erkek açısından, eşine ait maaşın alınması da mümkün hale gelebiliyor. Eşi vefat eden kadının kocası sigorta süresinin uygun olması halinde gelir düzeyine bakılmaksızın emekli maaşı alabiliyor. Yetim olan kız çocuklarının evli olmadıkları ve çalışma süreleri boyunca almaları, erkek çocuklar için ise öğrenime devam ettikleri süreç içerisinde 25 yaşına kadar maaş almaları mümkün olabiliyor.

Eşi hayatını kaybeden vatandaşın çalışmaları devam etse de, emekli olmaları durumunda dahi ölüm aylığı almaya devam edebiliyorlar. Eşi hayatını kaybetmiş olan kadının kendisine ait emekli aylığı devam ederken diğer taraftan aynı zamanda emekli aylığında ki kalan bölümde alınabiliyor. Böyle bir durumda kişi, çift maaş hakkını elde etmiş olur.