Emekliye QNB Finansbank Üzerinden 77.000 TL Nakit Kampanyası Duyurusu Yapıldı!

Emekli olan vatandaşlar, 77000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmeden önce kredi şartlarına uygun olarak işlemlerini gerçekleştirebilecek ve emekli maaşını bu bankaya taşıyarak, kredi alabilecek. Emekli maaş hesabınız üzerinden ekonomik sıkıntılar yaşamanız durumunda bankalar üzerinden verilecek olan ihtiyaç kredilerinde en düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız ve Finansbank üzerinden işlem yapmak istiyorsanız maaşınızı bu bankaya taşıdıktan sonra bankanın kredi başvuru yöntemleriyle birlikte oturduğunuz yerden onay alabilir ve kredi kullanabilirsiniz.

EMEKLİ KREDİSİ

Emekli kredisi olarak Finansbank üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlar, emekli maaşını bu bankaya taşıdıktan sonra en yakın banka şubesine giderek, 77000 TL 24 ay vadeli kredi için başvuruda bulunabilir. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılacak olan kredi başvuruları ile birlikte kredi şartlarına uygun olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak kredilerini hemen kullanabilmektedir.

En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kredi kampanyalarında ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da işlem yapabiliyorsunuz. Sms atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına göndererek, Finansbank'ın başlattığı bu kampanyaya katılabilirsiniz.

Banka hesabı olan vatandaşlar, internet bankacılığı uygulaması olan QNB, mobil uygulaması üzerinden de kredi başvurusunda bulunabiliyor. QNB Finansbank Mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapacak olan emekliler, onaylanan tutar, hemen aynı gün içinde kendi hesaplarına yatırı bilmektedirler. çok hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, 36 ay vadeye kadar 50000 TL kredi başvurusunda bulunabilir ve onaylanan tutarı hesabınıza yatırabilirsiniz.