Ev hanımlarına Akbank, Denizbank ve TEB Bankası 40.000 TL İçin Ödeme Veriyor!

Akbank Denizbank ve TEB Bankası, ev hanımı olan vatandaşlar için 40000 TL'ye kadar kredi limiti hazırladığını açıkladı. Akbank Denizbank ve TEB bankası üzerinden 40.000 TL'ye kadar kredi almak isteyenlere hemen ödeme verilmektedir. Nakit kredi alacak kişilere uygun faizlerle kredi veriliyor. Nakit kredi almak için başvuru yapmak istiyorsanız, Akbank Denizbank ve TEB bankası üzerinden ev hanımı olan kişiler, hemen destek alabileceklerdir.

AKBANK EV HANIMLARINA 40.000 TL ÖDEME

Ev hanımlarına 40.000 TL ödeme almak isteyenler, Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsa, bankaya gitmeden SMS atabilir veya Akbank Direkt uygulamasını kullanabilir. Akbank kredi kampanyasına katılarak işlemlerini yapmak isteyenlere Akbank SMS ile şu şekilde kredi veriyor. SMS ile kredi almak istiyorsanız, KREDİ TC KİMLİK yazarak bu mesajı 44 25 numarasına gönderebilirsiniz. Akbank müşterisi olan vatandaşlar ise Akbank Direkt uygulaması üzerinden istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabilir. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz.

DENİZBANK VE TEB BANKASI KREDİ BAŞVURUSU

Ev hanımı olan vatandaşları, Denizbank ve TEB Bankası üzerinden de 40000 TL ödeme verilmektedir. Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapabildiğiniz gibi, ayrıca mobil uygulama üzerinden de nakit kullanabilirsiniz. Banka kredi puanı 1500'ün üzerinde olan vatandaşlar kredim TC kimlik yazarak, 32 80 numarasına mesaj göndermeleri durumunda 40000 TL kredi başvurusu, Denizbank üzerinden yapacak. 44 66 numarasına, TC kimlik numarasını göndererek, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar tep Bankası üzerinden işlem yapmaktadır.