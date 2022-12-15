Emekliye promosyonda şahane kampanya için bildirim yapıldı! 10.000 TL'niz buhar olmasın, son tarih belli oldu! 

10.000 TL'niz buhar olmasın, son tarih belli oldu! Emekliye promosyonda şahane kampanya için bildirim yapıldı! Emekliler açısından promosyon detayları belli oldu. Emekli promosyonları duyanlara sevince boğuldu. 10.000 TL buhar olmasını istemiyorsanız o halde emeklilere yönelik şartlara bir göz atarak harekete geçin.

Emekli promosyon ödemeleri sık sık gündemden düşmeye konudan biri olurken emekli vatandaşlar tarafından da araştırılma ihtiyacı haline geldi. Buna göre Halk Bankası, Vakıf Bankası, Ziraat Bankası gibi pek çok bankalar nezdinde promosyonlar belli oldu. Yapılan promosyonlar ışığında dev kampanya ile ilgili olarak netlik kazandı. Buna göre şahane dev kampanyanın son tarihi belli oldu.

Emekliye promosyon dev kampanya hangi zaman dilimine kadar olduğunu merak edenler için baktığımız zaman Aralık ayı sonuna kadar geçerli olmaya devam edecek. Bu nedenle son tarihi Aralık ayı olduğundan dolayı çok geçmeden hemen başvurularınızı da yapmaya başlayabilirsiniz.

Emekli İçin Promosyon Kampanyaları Ne Oldu?

Emekli için promosyon kampanyaları ile ilgili olarak merak edilenler kesinleşti. Buna göre emekli promosyon kampanyaları ne oldu diyenler için inceleme yapmaya başladığımız zaman Bankalar tarafından Aralık ayı itibari ile 3 taahhüt veren emeklilere yönelik taban fiyat aracılığıyla kredi desteği sağlayacak. Emekli promosyonu yararlanmak için başvuru yapmalısınız.

haber24.com özel haber