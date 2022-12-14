Su Burcu Yazgı Coşkun Geride Kaldı! En Popüler Kadın Oyuncu Başka Bir İsim

Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kardeşlerim isimli televizyon dizisi ile 3 sezondur ekranlarda yer alıyor ve sergilemiş olduğu güçlü oyunculuk performansı ile dikkatleri üzerinde topluyor. Su Burcu Yazgı Coşkun her ne kadar genç yaşında olsa da uzun bir süredir sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. En popüler isimler arasında yer alan genç oyuncu dizide sergilemiş olduğu performans ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Dizi projesinde hayat verdiği Asiye karakteri ile çok sevilen ünlü isim düzenli olarak yapılan araştırmalarda öne çıktı ve adından söz ettirdi.

Henüz 17 yaşında olan oyuncu kendisinden çok daha deneyimli ve tanınan isimleri sosyal medyada geride bıraktı ve onların önüne geçti. Kardeşlerim isimli başarılı dizide Onur Seyit Yaran ile beraber Doruk ve Asiye olarak çok sevilen çift sıklıkla sosyal medyada isimlerinden söz ettiriyor ve gündemden düşmüyor.

En popüler kadın dizi oyuncusu kategorisinde her hafta düzenli olarak pek çok isim mücadele ediyor. Popülerlik konusunda tecrübeli olan pek çok oyuncunun önüne geçiyor ve bu şekilde bazı anketler düzenleniyor. Sosyal medyada çok konuşulan ve genç kuşağın dikkatini çeken isimler birbirlerine rakip oluyor ve ilk 10 tablosunda yer alan oyuncular merak ediliyor.

Bu listenin başında uzun zamandır Su Burcu Yazgı Coşkun vardı ve genç isim bir süredir tahtını kimseye kaptırmıyordu. Coşkun açık ara en yakın rakiplerini geçmiş ve bir süredir adından söz ettiren bir isim haline gelmişti. Ancak elde edilen son verilere göre Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncusuz Sıla Türkoğlu, Su Burcu Yazgı Coşkun'u tahtından kaldırdı. Sıla Türkoğlu bu hafta Show TV ekranlarında 7. bölümü yayınlanan dizide Doğa karakteri ile haftanın en popüler ismi oldu ve bu gelişme ile hayranlarını mutlu etti.

Emanet ve Yemin gibi günlük dizilerle tanınan başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu bu dizilerin yurt dışına satılması ile beraber yabancı ve yerli olmak üzere büyük bir hayran kitlesi edinmişti. Sosyal medya gündeminde sıklıkla yer alan Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti başladığından beri adından söz ettirmeye devam ediyor. Sıla Türkoğlu ilk sıralara yükselerek Su Burcu Yazgı Coşkun'u başta zorlamış fakat zirveyi birkaç hafta içinde almıştı.

Genç oyuncusu Türkoğlu 29 Kasım 5 Aralık haftasında 73.300 ileti alarak adından söz ettirmişti. Elde edilen verilere göre Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun açık ara fark elde ettiği bu tablodaki güçlü duruşu kimse tarafından kolay kolay bozulmaz gibi görünüyor.

Diğer taraftan Baba isimli televizyon dizisi projesinde performans sergilenen Özge Yağız ise oldukça istikrarlı bir duruşu sergiliyor ve genel olarak üçüncülük koltuğunda yer alıyor. Bunun yanı sıra Elçin Sangu da Çöp Adam dizisiyle ekranlara geri döndü ve listeye hızlı bir şekilde giriş yaptı.