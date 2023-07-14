Temmuz ayının gelmesiyle birlikte, bankaların emeklilere yönelik promosyon yarışı kızıştı. Özellikle emeklilik zammının ardından, bankaların promosyon teklifleri de aynı oranda arttı. Hem özel hem de kamu bankaları, emeklilere daha fazla promosyon ödeme teklifi sunma konusunda birbiriyle rekabet içinde. Peki, hangi banka emekliye ne kadar promosyon teklifi sunuyor? İşte bankaların emekliye sunduğu güncel promosyon listesi ve detaylar…

Emeklilere yönelik promosyon rekabetinde bankalar, her zamankinden daha fazla hız kazandı. Emekli maaşlarında gerçekleşen artışın ardından, bankalar da kendi promosyon tekliflerini revize ettiler. 4A, 4B, 4C ve EYT emeklilere yönelik bankaların rekor ödeme teklifleri Temmuz ayında da devam ediyor. Peki, emekliye en cazip promosyon teklifini sunan bankalar hangileri?

Emekli Promosyon Ödemeleri 15.000 TL'ye Ulaşıyor! Bankaların emeklilere sunmuş olduğu promosyon kampanyaları, her geçen gün daha cazip hale geliyor. Hem özel hem de kamu bankalarında emeklilere yönelik sundukları fırsatlar, her iki sektörde de yükselişte. Bugün, bankalar tarafından yapılan duyurularla birlikte emekliye promosyon ücretlerinde güncelleme yapıldı. Özel bankalar emekli maaş promosyonlarını 7.500 TL ve 10.000 TL arasında güncelledi. Kamu bankalarından Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank da promosyon ücretlerinde güncelleme yaptılar.

Özel bankalara kıyasla daha düşük promosyon teklifleri sunan kamu bankaları da tekliflerini arttırdılar. Üç kamu bankası tarafından emeklilere sunulan yeni promosyon miktarı tam 7.000 TL oldu. Kamu bankaları emeklilere yönelik sundukları promosyon tekliflerinin yanı sıra, diğer avantajları da duyurdular.

Temmuz ayında emeklilere en yüksek promosyon teklifi sunan banka ise ING Türkiye oldu. ING Bank, emeklilere 7.000 TL nakit promosyon teklifi sunarken, ek olarak 3.000 TL ödül parası da teklif ediyor. Bu teklif, bankanın emekli müşterilerine sunduğu özel bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Emekli promosyonları konusunda yaşanan bu rekabet, hem emeklilere yönelik sunulan tekliflerin artmasını sağlıyor, hem de bankalar arasındaki rekabeti kızıştırıyor. Emeklilerin bu rekabetten en iyi şekilde yararlanabilmesi için, bankaların güncel promosyon tekliflerini dikkatle takip etmeleri öneriliyor.