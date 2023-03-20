Emekliye özel ödeme geliyor, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank emekliler için kolları sıvadı! 

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başlatılan emekliler için özel ödeme kampanyası duyurusu bugün paylaşıldı. 31 Mart tarihine kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm emekliler için başvuru şartlarına uygun olarak işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek ve emekli maaşı hesapları üzerinden özellikle de daha önce Kredi kullanıp düzenli ödemeler yapmış olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde 50.000 TL ödeme verilecek. 3 kamu Bankası tarafından başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar 50.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yaparak da işlemlerine hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecekler ve nakit kredi kullanabilecekler.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekliler için özel ödeme kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden sizler başvuru gerçekleştirmek istiyorsanız internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekli maaşı hesapları üzerinden vermiş olduğu bu Kredi kampanyasında 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olmak şartı ile birlikte vatandaşlara Kredi imkânları sağlamaktadır...

Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank üzerinden emekli maaşı almayan vatandaşlar ise maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirerek ve ilk maaşlarını bu bankalar üzerinden çektikten sonra en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte kendilerine verilecek olan özel limitli emekli kredisi kullanabilirler.