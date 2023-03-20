Bankadan sızdı! TC kimlik ile ödenecek tutar, 50 bin TL'yi geçiyor, 18 yaş üzeri başvuru yaparak alıyor

Akbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan açıklamada t.c kimlik numaraları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için yapılan yeni ödemelerde ihtiyaç kredisi başvuruları 5 dakika içerisinde vatandaşların hesaplarına yatırılacak ve 18 yaş büyük olan herkes Kredi alacak. Akbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında sizlerde 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli Kredi kampanyalarına katılarak destek ödemelerinden faydalanmak istiyorsanız banka müşterisi olmanız durumunda işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirerek uygun faizlerle bu bankalardan 100.000 TL'ye kadar nakit krediyi 24 ay vadeli olarak alabilirsiniz. 2 banka tarafından da başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyasında 50.000 TL krediler en fazla 36 ay vadeli olarak verilirken, 100 bin TL'ye kadar olan krediler ise 24 ay vadeli verilmektedir.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız sizler de işlemlerinizi gerçekleştirmek için öncelikli olarak Kredi notunuzun uygun olması gerekmektedir. Kredi notu düşük olan tüm vatandaşlar diledikleri zaman başvurularını gerçekleştirebilirler mi ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler. Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirecek olan vatandaşlar kredi puanı 1500 ve üzerinde ise en düşük faiz oranlarından yararlanırlar ve banka kredi politikalarına göre en düşük faizlerle kredi alarak vatandaşlar onay alırlar.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan ihtiyaç kredisi kampanyasına başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların banka müşterisi olması durumunda internet bankacılığını kullanarak Kredi ödemeleri alabileceğini söylemek isteriz.