Emeklilere yönelik promosyon yarışı, EYT'nin çıkmasıyla birlikte özel bankalar arasında hız kazandı. ING Bankası, emekli müşterilere yönelik yüksek miktarda promosyon fırsatını duyurarak dikkatleri üzerine çekti.

10.000 TL Promosyon Fırsatı!

SGK'ya bağlı SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, ING Bankası'na maaşlarını taşıyarak ek koşulsuz 8.500 TL'ye varan nakit promosyon kazanma şansına sahip olacaklar. Ayrıca, Otomatik Fatura Talimatı veren emekliler de 1.500 TL'ye varan ek nakit promosyon alabilecekler. Böylece, toplamda 10.000 TL'ye kadar nakit promosyon avantajından yararlanabilecekler. Bu promosyon fırsatı, yeni emekli olanlar ve EYT ile emekli olanlar da dahil olmak üzere tüm emeklilere sunulmaktadır.

ING Bankası'na Maaş Taşıyarak Promosyon Kazanın

Maaşınızı kolayca ING Bankası'na taşıyarak nakit promosyon fırsatlarından ve sundukları ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Hala maaşınızı ING'ye taşımadıysanız, e-Devlet Kapısı üzerinden, ING şubelerine giderek veya Cebimdeki Danışman uygulamasıyla görüntülü görüşme yaparak kolayca maaşınızı taşıyabilirsiniz. Bu şekilde ING Bankası'nın size özel sunulan promosyon avantajlarından faydalanabilirsiniz.

Emekliye Özel Ayrıcalıklar

ING Bankası, emekli müşterilerine sunduğu ayrıcalıklarla da dikkat çekmektedir. Nakit promosyon fırsatının yanı sıra emekli müşterilere özel olarak sunulan diğer avantajlar da bulunmaktadır. Bu ayrıcalıklar arasında düşük faizli kredi imkanları, avantajlı sigorta paketleri ve emekliye özel indirimler yer almaktadır. ING Bankası'nın emeklilere yönelik bu ayrıcalıklı hizmetleri, müşterilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamada ve geleceğe daha güvenli adımlarla ilerlemelerinde yardımcı olmayı hedeflemektedir.